【新冠肺炎】國航莫斯科至北京航班28名乘客檢疫呈陽性

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，據陝西省衛健委消息，2020年4月20日8時至21日8時，陝西新增境外輸入確診病例21宗，治癒出院1宗。新增境外輸入無症狀感染者7宗，無症狀感染者解除隔離2宗。新增境外輸入密切接觸者166人。 值得注意是，新增的21宗境外輸入確診病例、7宗無症狀感染者均是乘坐CA910航班由莫斯科至北京的中國籍人士。

內地嚴加防範疫情自境外輸入。（資料圖片）

據介紹，上述航班4月19日自俄羅斯出發，4月20日抵達第一入境點西安咸陽國際機場。航班落地後，全部人員落實海關檢疫、核酸檢測、點對點轉運和隔離診療、隔離醫學觀察等閉環管理措施，無陝西省內自行活動軌迹。西安市專家組結合海關及相關檢測機構核酸檢測結果和臨床症狀，診斷出上述確診病例或無症狀感染者。

陝西衛健委指出，該機確診病例和無症狀感染者的密切接觸者為同機乘客及乘務人員，共計166人，全部已落實集中隔離醫學觀察措施。截至2020年4月21日8時，陝西累計報告境外輸入新冠肺炎確診病例32宗（治癒出院11宗），尚在接受醫學觀察無症狀感染者7宗，當前隔離167人。

早前，上海夜曾爆發類似案例，51名旅客11日搭乘飛機從俄羅斯抵達上海後被確診感染新冠病毒。

（陝西衛健委）