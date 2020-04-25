新冠肺炎｜華春瑩稱中國為美提供24億個口罩：夠每個美國人分7個

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，美國是全球確診人數最多的國家，目前全美確診病例已經超過90萬個，並有5萬多人死亡。 疫情嚴峻導致美國出現醫療物資短缺，中國外交部發言人華春瑩周四（23日）在Twitter表示，中國已陸續向美國提供逾24.6億個口罩，「每個美國人都能分得7個口罩」。

As of Apr. 20, China had provided the US with over 2.46 bn masks, meaning 7 masks for each in the US, pⅠus nearly 5,000 ventilators & many others. Hope that couⅠd save more lives. — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 23, 2020

華春瑩又指，除口罩外，中國更向美國提供5000台呼吸機及其他設備，希望能拯救更多生命。

據路透社4月24日報道，美國新冠肺炎確診病例累計超過90萬宗，死亡病例為5萬1千多宗。美國總統特朗普（Donald Trump）當日在白宮表示，他不為這些死去的人負上任何責任。

當地時間4月17日，中國遼寧省向美國猶他州捐贈的防疫物資抵達鹽湖城。（中新社）

此前，中美兩國政府一直因新冠肺炎疫情及世衛組織（WHO）等相關議題隔空交火。不過，在全球抗疫的大環境下，兩國仍持續維持醫療物資的互相支持。其中，阿里巴巴創辦人馬雲3月中曾捐出50萬個檢測試劑盒及100萬個口罩給美國，4月又加碼捐贈1000台呼吸機到紐約協助抗疫。

早前有報道稱，捷克、西班牙、荷蘭、菲律賓、加拿大等多國，先後指出中國的物資有部分不合格，又或質素參差。華春瑩上月30日在例行記者會上回應相關事件時強調「中方幫助別國的心意是真誠」，如果有問題應以實事求是的態度和精神合理解決，不希望望被政治化解讀。

商務部新聞發言人高峰本月9日則表示，有關中國出口到歐洲的醫療物資質量不合格的報道，不符合實情。他說，出口醫療物資出現所謂的問題，主要是因為中歐在生產標準、產品適用環境方面存在差異，有些歐洲用戶對產品的使用不夠熟悉，甚至出現失誤。

高峰當時強調，中國政府一貫高度重視醫療物資質量安全，也不會限制醫療物資出口，將進一步加強質量監管。

（綜合報道）