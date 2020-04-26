傳梵蒂岡安排教宗方濟各訪華　教廷：今年出訪計劃已全取消或延後

繼2月中國國務委員兼外交部長王毅會見梵蒂岡外長加拉格爾（Paul Gallagher），實現1949年以來雙方外長首次會晤後。有消息稱，梵蒂岡正安排教宗方濟各（Pope Francis）訪華。 對此，教廷於近日回應道，因全球疫情影響，教宗今年出訪計劃已全部取消或延後，短期內無出訪行程。

意大利政論雜誌《真相》4月20日報道稱，梵蒂岡國務卿帕洛林（Pietro Parolin）正秘密安排教宗訪問中國武漢，藉此見證武漢從封城到開放的重生意義，並推進中梵對話。

近年來，中梵關係備受外界關注，圖為2019年5月，教宗方濟各在梵蒂岡聖彼得廣場發表每周講話，現場有很多中國信徒舉着中國國旗參加。（Reuters）

但教廷新聞室近日表示，因全球疫情嚴重，教宗2020年原定的出訪計劃已經取消或延後，短期內無出訪行程，教宗不會去任何國家，臆測教宗訪問行程毫無根據。

梵蒂岡是目前歐洲唯一與台灣建交的國家。近年來梵蒂岡與北京互動增加，關係回暖，引發是否會與台灣斷交，與北京建交的猜想。

代表羅馬天主教教廷的梵蒂岡與北京曾因大陸地區主教任命權歸屬而產生分歧。但雙方2018年9月22日針對主教任命問題簽署了一份臨時性協議。梵蒂岡當時指該協議涉及教會生活極其重要的主教任命問題，併為更廣泛的雙方合作創造條件。

2019年5月12日，教廷外交部長首度接受中國官媒《環球時報》訪問，其中教廷表示與北京「雙方之間的信任增加了」。

2020年2月14日，王毅與梵蒂岡外長加拉格爾在德國慕尼黑參會期間舉行了雙邊會晤。消息人士透露，教宗方濟各在幕後推動了這次會晤。

據本港《南華早報》2月17日報道，他稱，教皇「渴望」利用此次會談，探討2018年簽署的《關於主教任命的臨時協議》。該協議將於8月到期，教廷有意將此升級為正式協議。

另有消息人士說，教皇對這次會議感到「高興」。這次會議在巴伐利亞州霍夫酒店舉行，幾十位世界領導人聚集在那裏參加慕尼黑安全會議。

梵蒂岡對台灣而言別具意義，這不同於過去與台灣斷交的邦交國，因為台灣民眾將梵蒂岡視為「先進國家中台灣的建交代表」。

中梵建交是時代所趨

多維新聞曾分析指出，台灣確實是中梵關係中的一個因子，但北京積極想推進中梵關係「打壓台灣」這個原因算是排在最末（當然，台灣方面會認為這是主因）。梵蒂岡與中國大陸友好是為了這片擁有廣大天主教徒的市場，中國大陸當然也想解決宗教管理上的「老大難」問題。

分析表示，昔日台梵建交是兩岸對立下的結果，而往後可能發生的中梵建交亦是時代所趨，這無關台灣哪任政府的錯與對。台灣能做的是不斷提升實力，因為斷交建交，向來是利益所趨，無關誰和誰民主同盟或理念相近。