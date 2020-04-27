【新冠肺炎】內地專家：不排除秋冬季再次爆發疫情

內地新冠肺炎疫情趨向緩和，在國新辦27日（周一）舉辦的吹風會上，北京大學第一醫院感染疾病科主任王貴強分析稱，到了秋冬季節，新冠肺炎在人員聚集的地方再次爆發的可能性不能排除。

王貴強稱，到了秋冬季節，新冠肺炎在人員聚集的地方再次爆發的可能性不能排除。（資料圖片）

王貴強表示，相對SARS病毒、MERS病毒，新冠病毒的特點是非常明顯的，持續時間長，無症狀比例高。從目前全球流行情況來看，今年夏天新冠肺炎大幅度病例減少的概率並不高。而到了秋冬季節，新冠肺炎在人員聚集的地方再次爆發的可能性不能排除。

王貴強又表示，目前新冠病毒中間宿主還沒找到，因此全球一體化防控是重要的，有一個國家還存在病例，其他國家也不能放鬆，否則全球可能一年四季都可能有新增病例出現。

中國已有兩款疫苗進入二期臨床階段。（中國日報）

王貴強透露，中國政府已經支持了5條路線的新冠病毒疫苗研發計劃，包括腺病毒疫苗、滅活疫苗、核酸疫苗等，目前都在有序推進中。其中，由軍事科學院軍事醫學研究院陳薇團隊研發的腺病毒疫苗、中國生物武漢生物製品研究所研發和北京科興中維生物技術有限公司研發的兩款滅活疫苗均已進入二期臨床階段。

（綜合報道）