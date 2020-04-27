新冠肺炎｜馬英九籲台政府放下意識形態　解除剩餘滯鄂台人黑名單

歷經三個月，滯鄂台人大多已搭乘包機返台，但仍有少部分被註記管制，無法返鄉。對此，台灣前總統馬英九於4月27日表示，政治考慮下的雙重標準讓滯鄂台人返鄉之路漫長而辛苦。他呼籲，台政府應解除剩餘台人的黑名單註記，平等對待每位同胞，「大家拋開偏見、放下意識形態、停止霸凌」。

許多滯鄂台人無法理解，台政府為何對歐美台人與湖北台人的防疫標準不同。圖為湖北台人自救會成員拜訪馬英九。（Facebook@馬英九）

據悉，4月20日、4月21日，第二批「不涉兩岸協商」的「類包機」從上海起飛，載回460名滯鄂台人。加上前面兩批從武漢起飛的包機，以及第一批「類包機」，累計已有1,435人返台，但仍有少部分滯鄂台人被標註管制。台陸委會曾表示，因個人意願等因素，剩餘人數仍不斷變動，但「九成五滯鄂台人都回來了」，若有需要會指定班機個案處理。

4月27日，馬英九再次在臉書（Facebook）發文指出，在政治考慮下，台政府採取明顯的雙重標準，使得滯鄂台人的返鄉之路漫長而辛苦。尤其是前往上海搭乘「類包機」最為折磨，武漢距上海1100公里，大約是台灣環島一週的距離，乘車要11個小時，類包機成了「累」包機。

馬英九提到，日前有多名湖北台人自救會成員返台結束隔離後拜訪他，他們表示，非常認同台政府採取嚴格的防疫措施，並且完全配合；但難以理解的是，政府對於從歐美等高風險地區回來的台人或外僑，卻沒有採取同樣標準的防疫措施。更讓他們難過的是，因為政府的差別待遇，許多民眾也跟着歧視他們，甚至把他們視為「病毒」。

事實上，3月中旬後大陸疫情開始走穩，湖北、武漢陸續解封，大陸官方4月26日還宣布，武漢在院的患者已經「歸零」；反觀歐美疫情節節攀升，美國因新冠肺炎死亡人數突破2萬人。搭乘包機返台的1,435名滯鄂台人中，也只有1人的採檢結果確診為陽性，遠比歐美回來的台胞為少。

對此，馬英九表示，目前仍滯留於湖北的200多名台人，還是無法自行搭機回台，歧視仍然存在，已經3個月了，台政府為何還要這樣折磨他們？

他強調，疫情總有結束的一天，台灣或許會創下耀眼的防疫成績，但在人權、人道方面，政府卻將留下不光彩的冷血紀錄「80天拒絕上千位國民返國」。這不但違反《中華民國憲法》第10條「人民有居住及遷徙之自由」，也違背《聯合國公民與政治權利國際公約》第12條第4款「人人進入其本國之權，不得無理褫奪」的規定。

馬英九呼籲台政府解除剩餘台人黑名單註記，「請政府平等對待每位同胞，大家拋開偏見、放下意識形態、停止霸凌，讓人心仍是台灣最美麗的風景」。

明明數據上來看「紐約比武漢更危險」，滯鄂台人仍被當「病毒」看待。圖為類包機返台後，台人搭車前往隔離所。（台灣中央流行疫情指揮中心供圖）

坦言之，政府是否造福人民，親歷者「冷暖自知」。湖北日前開放港澳台人士申領「健康碼」便利措施，省下紙本證明耗時費力的申請過程；台政府以「國家角度」堅持註記，不讓比照其他地區，滯鄂台人只得奔波千里。

隨著兩岸對立激化，在台陸配、赴陸台人等兩岸群體正逐漸失去緩衝功能，面對龐大民粹的網路暴力，大多心顫膽寒，不敢出聲。然而「政治正確」固然能震懾人民一時，但能否過上好日子才是普羅大眾的永久追求。執政者若只在乎網路聲量，卻無法改善人民現實生活，失去民心恐怕也只是遲早而已。