【新冠肺炎】陝西再現「毒航班」：20人乘機自俄羅斯返華後確診

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在海外擴散，境外輸入病例成為內地防控重點。據陝西衛健委網通報，周一（27日）8時至周二（28日）8時，全省新增境外輸入確診病例20宗、無症狀感染者5宗，均為中國籍。 上述25名確診患者和無症狀感染者，全部於周日（26日）乘坐中國航空CA910航班自俄羅斯莫斯科至北京，周一到達第一入境點西安咸陽國際機場後入境。

據悉，該航班降落後，全部人員落實海關檢疫、核酸檢測、點對點轉運、隔離診療、隔離醫學觀察等閉環管理措施，無陝西省內自行活動軌跡。目前新增密切接觸者148人，均為新增確診病例和無症狀感染者的同機乘客，全部已實行集中隔離醫學觀察措施。

4月17日，民眾在陝西西安的回民街上排隊購買牛羊肉。（中新社）

截至周二8時，陝西累計報告境外輸入新冠肺炎確診病例61宗（治癒出院11宗，無死亡病例），現有確診病例50宗。累計報告無症狀感染者15宗（解除隔離2宗，轉為確診病例1宗），現有12宗。當前隔離密切接觸者308人。全省目前無新增本地確診病例，無新增疑似病例，無新增本地無症狀感染者。

內地早前不斷出現「毒航班」案例，4月21日，陝西新增21宗境外輸入確診病例和7宗無症狀感染者，全部為中國籍，於4月19日乘坐CA910航班由莫斯科至北京。4月11日，51名中國籍旅客搭乘飛機從俄羅斯抵達上海後被確診感染新冠病毒。

（綜合報道）