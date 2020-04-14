新冠肺炎｜留學生搭俄航毒航班返滬：登機無檢疫，落地後60人確診

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續蔓延全球。莫斯科當地時間9日晚8點05分，俄羅斯航空SU208航班從莫斯科起飛，於北京時間10日早間9點01分達到上海浦東機場。據上海衛健委通報，截至周一（13日）上午，該航班輸入確診病例總數達60宗，有確診病例均已及時送至定點醫療機構進行集中隔離治療。 該航班的乘客莫斯科國立大學研究生韓笑表示，自己飛行中全程佩戴口罩和護目鏡，並身着防護服，在8小時的旅途中未曾進食，大大降低了感染風險。作為密切接觸者，韓笑和幾名同學目前仍在定點隔離中，兩次核酸檢測均為陰性。

截至周日（12日），俄羅斯累計確診病例升至15770宗，累計死亡病例130宗，單日新增確診病例首次超過2000宗。不過韓笑表示，搭乘這趟飛機時，除了聽到偶爾有一兩聲咳嗽聲，飛機上一切如常，完全沒想到有這麼多感染者。

韓笑回國搭乘的飛機上，有60名乘客確診感染。（華西都市報）

3000元平價買到機票

受疫情影響，莫斯科直飛中國的航班數量銳減，每周只有一趟國航的航班直飛北京。韓笑說，這躺航班非常搶手，且機票價格不菲，在1.5萬元（人民幣．下同）左右。「因為這個原因，我們一直沒有回國，但非常想回。」

莫斯科當地時間9日下午3點多，韓笑無意中在俄航的官網查詢到了SU208航班的資料，該航班在當晚8時左右就將起飛，這讓韓笑十分驚訝，「之前從來沒有看到過這趟航班。」她注意到，該航班機票價格在3000元左右，和疫情前的價格幾乎持平，並且餘票已不多。為了穩妥起見，她又打電話向俄航客服核實航班的真實性，得到的回覆是航班資料屬實，但不清楚為何臨時增加該航班。

登機前無檢疫程序

思索再三後，儘管時間非常緊迫，韓笑和其他幾名同學仍然決定購買機票回國。他們臨時託人找來了防護服，並帶上已有的護目鏡和口罩，便前往機場。到達登機口附近時，韓笑發現乘坐該航班的都是中國人，全部人都帶了口罩，8成穿了防護服。安檢和登機前，機場沒有給乘客做資料登記和體溫檢測，「一切都很正常，也很順利。」

韓笑表示，航空公司在行前並沒有檢查乘客體溫。（華西都市報）

韓笑回憶，飛機沒有坐滿，留有不少空位。值機時工作人員有意將乘客的座位隔開來，「大多一排只坐四五個，兩排中間還要空一排。」這架波音飛機從莫斯科起飛，目的地為上海。它橫穿西伯利亞平原，飛行里程接近7000公里，跨越7個時區。按照計劃8小時後，SU208將降落在上海浦東機場。

空姐照常分發食物

飛行途中，包括韓笑和幾個同學在內，中國乘客幾乎都沒有摘下口罩吃東西。韓笑表示，她沒吃東西也沒上廁所，然而戴着口罩的空姐照常給旅客分發食物和水，有極少的人會取下口罩吃一點。飛機抵達後，10日晚8點多，韓笑在隔離酒店被通知，由於有旅客確診，需要緊急轉移到另一間酒店。翌日上午，韓笑在新酒店再次接受核酸檢測，但兩次檢測都是陰性。

在4月13日的上海市疫情防控新聞發布會上，上海衛健委通報，截至當天上午，該航班輸入確診病例總數達60宗。韓笑表示，自己也是從新聞上知道這個消息，「很詫異，也有些後怕。我們是臨時搭上這班飛機的，完全沒有想到航班上會查出60人（確診）。一路上也沒有甚麼異樣。」

（華西都市報）