涉性侵未成年人被警方立案偵查　四川閬中市政法委書記同日遭免職

四川南充市紀委監委周二（28日）發布通報稱，閬中市委常委、政法委書記李獻豐涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。據內媒報道，李獻豐涉及一宗性侵未成年人案件。 另一方面，南充市公安局在周三（29日）下午發出通報，指公安機關已就李獻豐涉嫌性侵未成年人一案立案偵查。其後，南充市委更宣布，決定免去李獻豐閬中市委常委、市委政法委書記職務。

南充市紀委監委通報李獻豐涉違紀違法被調查。（網上圖片）

《界面新聞》報道稱，據接近李獻豐的人士透露，李獻豐是在上周六（25日）被帶走調查。閬中市委組織部一位人士表示，李獻豐是被南充市紀委帶走，目前處於留置狀態。

有關李獻豐「出事」的消息隨後在閬中當地流傳，他還被指涉及一起性侵未成年人案件。上述接近李獻豐的人士稱，性侵案發生在於2020年春節期間，案發地在比鄰閬中的四川廣元。

及至周二晚上，南充市紀委監委發布通報稱，李獻豐涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。公開的資料顯示，李獻豐現年46歲，2006年從部隊轉業至南充市順慶區政法委，先後出任順慶區政法委執法督察督辦室主任、順慶區李家鎮副鎮長等職務。2016任順慶區政府黨組成員、大林鎮黨委書記、區政府副區長等職。目前是南充閬中（縣級市）市委常委、政法委書記。