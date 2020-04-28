【劉強東涉性侵】京東要求撇清案件連帶責任　遭美國法院駁回

京東創辦人兼CEO劉強東2018年8月被指在美國性侵21歲中國女留學生，引發軒然大波。 據內媒報道，美國明尼蘇達法院判決書顯示，當地時間4月27日，法官否決了京東公司要求解除劉某堯針對京東的起訴。此前在1月28日，京東曾遞交了一個動議稱，涉嫌性侵是劉強東的個人行為，要求撇清連帶責任。

4月27日明尼蘇達法院判決書截圖。（網上圖片）

此前據《明尼蘇達日報》（Minnesota Daily）報道，當地時間1月28日，劉強東案在美國明尼蘇達州民事法庭開展第二次庭審，庭審持續了一個小時左右，主要爭論焦點在於：京東對劉強東涉嫌性侵行為是否有連帶責任。

庭審中，京東的代表律師辯稱，這些指控是劉強東的個人行為，與公司事務無關，要求法官判決解除針對京東的起訴。但原告律師認為，劉強東在涉嫌性侵時，運用了公司資源，屬於職務行為。同時，京東作為公司，有預見劉強東該行為可能造成對他人傷害的可能性，因此京東應該承擔責任。

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一名美國華人律師接受內媒採訪時表示，劉某堯同時起訴了京東和劉強東兩名被告，認為企業應當對劉強東的性侵行為承擔連帶責任。她給出的理由是，事發當晚的晚餐費用由京東承擔，劉強東使用的車輛也是由京東出資租借的，同時劉強東當晚暗示女方京東將提供工作機會，也涉及到公司運作行為。

這名華人律師指出，法官否認這一動議並不意味著京東輸了官司，這個判決是在假設原告指認全部屬實的情況下做出的，但目前此案的取證還沒有完整。

查閱判決書發現，法院做出裁決是基於以下理由：首先，法院認為，上級應對雇員的侵犯行為承擔雇主責任。在下列情形下，雇主對雇員的故意侵犯行為承擔轉承責任：（一）該侵犯行為與雇員的職責有關；（二）侵犯行為發生在與工作有關的時間、地點。

據此前報道，劉強東前年在美國捲入性侵案，最終獲檢方不予刑事起訴，惟涉事21歲中國女留學生劉某堯去年4月提出民事訴訟，索償5萬美元（約38萬港元）。

（紅星新聞）