【鮑毓明性侵養女案】律師：少女母親或涉違法　但與性侵控訴無關

山東煙台上市公司傑瑞集團的前副總裁、中興通訊前獨立董事鮑毓明涉性侵養女案件，引起內地社會高度關注。 對於受害人蘭兒的母親與鮑毓明的關係，《澎湃新聞》引述蘭兒的代理律師指，無論蘭兒的母親在案中所扮演的角色，甚至有可能涉及違法犯罪行為，但都對蘭兒對鮑毓明性侵的控訴無關，是獨立的兩件事。

鮑毓明被控性侵養女。（資料圖片）

律師表示，雖然案情複雜，但蘭兒始終是受害者，「無論事實、證據，以及鮑毓明和蘭兒的關係到底是甚麼樣的，無論是受害人一方的說法，還是鮑毓明一方的說法，有一點可以肯定的是，把她定性為一個受害者是絕對不會有任何問題的。」律師更強調，根據最高人民法院、最高人民檢察院、公安部及司法部在2013年聯合印發的意見，如果鮑毓明對蘭兒有事實上的監護關係，但利用其優勢地位，使蘭兒處於孤立無援的境地並實施性行為的話，亦可能以強姦罪定性。

律師又稱，現時很擔心蘭兒會再次輕生，「她現在狀態非常不好，我們覺得她遭受的創傷可能真的比較嚴重，應該極需系統的長期的心理疏導，先把狀況調整過來。」他拜托媒體在報道時考慮受害者的特殊狀態。

據此前報道，鮑毓明曾在受訪時不否認曾與蘭兒發生性關係，但就以一些對話截圖為證，指收養蘭兒之初已與她及其母親達成協議，待蘭兒18歲後就會結婚。蘭兒其後透過內地傳媒作出回應，稱無論鮑毓明如何辯解，都無法改變性侵事實。

（澎湃新聞）