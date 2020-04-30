【新冠肺炎】北京朝陽區疫情降為低風險　全國已無「高風險」地區

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）內地疫情持續緩和。在成為全國唯一疫情高風險地區10天後，4月30日0時起，北京市朝陽區的疫情風險等級降為低風險。目前，北京16區均為疫情低風險地區。 而全國已無高風險地區，尚有一些中風險地區，集中在黑龍江省和遼寧省，包括：哈爾濱市道裏區、道外區、南崗區、呼蘭區、阿城區、木蘭縣，牡丹江市綏芬河市、西安區，撫順市順城區。

對於朝陽區此前被定為疫情高風險地區，4月20日，北京市疾控中心副主任龐星火曾解釋，高風險地區的分級標準為累計確診病例超過50宗，且14天內有聚集性疫情發生。

照此標準，4月14日，北京市朝陽區確診的一例境外輸入性病例造成其家庭3人的關聯性病例，成為一起聚集性疫情。因此，朝陽區疫情風險級別定為高風險地區。而到4月30日，朝陽區已連續14天無本地報告新增確診病例。

而上述中風險地區中，哈爾濱市自4月9日以來發生了聚集性疫情，截至4月28日24時，現有確診病例63宗、無症狀感染者20宗。

綏芬河市則是俄羅斯入境的主要口岸，截至4月26日24時，牡丹江市累計收治綏芬河口岸輸入病例409宗，治癒出院104宗，現有住院病例305宗；而截至4月28日24時，牡丹江市還有本土確診病例5宗、無症狀感染者12宗。

（微信公眾號「長安街知事」）