北京市文明新規6月實施：患流感須戴口罩　咳嗽打噴嚏須遮掩口鼻

北京市人大常委會周五（24日）召開會議，表決通過《北京市文明行為促進條例》，該條例將於今年6月1日起施行，是北京首部關於精神文明建設的地方性法規。 《條例》要求，在公共場所咳嗽、打噴嚏時遮掩口鼻，患有流行性感冒等傳染性呼吸道疾病時佩戴口罩；患有傳染病時要配合相關檢驗、隔離治療等措施，如實提供有關情況；不非法食用、買賣野生動物及其製品。

北京文明促進條例要求，整治在街道、廣場、公園等公共場所娛樂時使用音響設備產生噪聲，干擾周圍生活環境等行為。（新華社）

北京規定上落樓梯靠右通行

在維護公共場所秩序方面，《條例》要求，應當言行舉止得體，不大聲喧嘩；著裝整潔，不在公共場所赤膊；等候服務依次排隊，有序禮讓；乘坐電梯先下後上，上下樓梯靠右側通行；娛樂、健身時合理使用場地、設施、設備，避免干擾他人；在公共場所和公共交通工具內控制手機及其他電子設備音量；不在地鐵、輕軌等城市軌道交通的列車內進食等。

針對廣場舞擾民情況，《條例》提出，整治在街道、廣場、公園等公共場所娛樂、健身時使用音響設備產生噪聲，干擾周圍生活環境等行為；整治在室外使用音響器材或者採用其他發出噪聲的方法招攬顧客，干擾周圍生活環境等行為。

在旅遊方面，《條例》提出，要重點治理以刻劃、塗污或者其他方式損壞文物古跡、旅遊設施；採挖景區植物，攀折花木，損壞草坪、樹木；傷害或者違規投喂動物等不文明行為。

4月22日，市民在北京故宮午門廣場前遛狗。（中新社）

北京整治遛犬不牽引行為

《條例》還規定不在道路、居民區和其他公共區域焚燒、拋撒喪葬祭奠物品；將整治乘坐公共交通工具搶佔座位、從車輛中向外拋物等行為；重點治理從建築物中拋擲物品；整治遛犬不牽引、犬便不清理的行為；整治在共用走道、樓梯間、安全出口處等公共區域為電動車充電等行為。

在網絡電信方面，《條例》重點治理編造、發布和傳播虛假、低級庸俗、封建迷信等不良信息；擅自洩露他人信息和隱私；撥打騷擾電話，發送騷擾短信；以發帖、跟帖、轉發、評論等方式侮辱、誹謗他人等不文明行為。

北京文明促進條例明確，在公共交通工具內實施不文明行為的，經營管理單位有權勸阻、制止。（新華社）

執法部門可對拒不改正者從重處罰

條例指出， 行政執法部門對不文明行為實施處罰時，當事人應當如實提供姓名、住址、聯繫方式等身份證明信息。此外，任何單位和個人有權對不文明行為進行勸阻、制止，並可以向政務服務熱線或者有關行政執法部門投訴、舉報；對不文明行為採用拍照、錄音、錄像等形式所做的合法記錄，可以提交行政執法部門作為執法的參考。

《條例》明確，在公共場所或者公共交通工具內實施不文明行為的，經營管理單位有權勸阻、制止；不聽勸阻或者制止無效的，可以拒絕提供服務或者將其勸離。

此外，實施前述重點治理的不文明行為，拒不改正或者多次違反的，有關行政執法部門可以在法律、法規規定的行政處罰幅度範圍內從重處罰。

（新京報／北京青年報）