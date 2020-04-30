【新冠肺炎】解放軍向多國派遣抗疫專家組　國防部：團結方能勝利

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，中國國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙周四（30日）表示，目前中國軍隊已分別向伊朗、巴基斯坦、緬甸、老撾、柬埔寨、越南、黎巴嫩等國軍隊提供物資援助或派遣抗疫專家組。 此外，中國軍隊抗疫醫療專家還分別與巴基斯坦、新加坡、俄羅斯三國軍隊醫療專家召開防疫經驗交流視訊會議。

中國派軍機「運-20」運載醫療人員和物資。（央視軍事）

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吳謙當日在例行記者會上表示，疫情發生以來，許多外國防務部門和軍隊向中方伸出援手，對此深表感謝，中方在繼續做好本國疫情防控的前提下，向國際社會提供力所能及的支持和幫助。

據他介紹，截至周四，中國軍隊分別向伊朗、巴基斯坦、緬甸、老撾、柬埔寨、越南、黎巴嫩等國軍隊提供物資援助或派遣抗疫專家組。中國軍隊抗疫醫療專家還分別與巴基斯坦、新加坡、俄羅斯三國軍隊醫療專家召開防疫經驗交流視訊會議。

就中國與巴基斯坦兩國軍隊在疫情期間的互動，吳謙提到，兩國兩軍一直有著互幫互助的傳統，是「鐵杆兄弟」。他指中巴關係是全天候戰略合作夥伴關係，在共同抗疫的期間兩軍關係將會取得新的更大的發展。

吳謙強調，疫情是全人類共同的敵人。大敵當前，團結就是力量，團結方能勝利。中國軍隊將繼續同各國防務部門和軍隊加強抗疫國際合作，同舟共濟，共克時艱。

關於軍隊支援國內抗疫的情況，吳謙表示，軍隊支援湖北醫療隊圓滿完成醫療救治任務後，陸續離開武漢完成回撤，實現了「零感染」的目標。他又指出，軍事科學院研製的重組新冠疫苗通過臨床研究註冊審評，獲批正式進入二期臨床試驗，為防疫做出重要貢獻。

（綜合報道）