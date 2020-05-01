遼寧艦編隊完成遠海跨區訓練已返青島軍港　新華社：檢驗作戰能力

官媒《新華社》報道，解放軍海軍遼寧號航空母艦編隊，近日已完成近一個月的遠海跨區機動訓練，並且返回位於山東青島的某個軍港。

報道指出，遼寧號航空母艦編隊此次遠海跨區機動訓練是年度計劃內的正常安排，時間長、課目多、強度大、海空情勢複雜，「通過訓練，進一步提升了遠海實戰化訓練水平，檢驗了遼寧艦編隊體系作戰能力」。

4月10日，遼寧艦（001型）航母編隊共六艘艦船被發現通過宮古海峽，穿越第一島鏈駛向西太平洋，引發高度關注。4月13日，中國海軍新聞發言人高秀成曾介紹，根據年度計劃安排，海軍組織遼寧艦航母編隊跨區機動，於近日航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，這是年度計劃內的例行性安排，符合國際法和國際慣例，今後中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動，加快提升航母編隊體系作戰能力。

台灣國防部在4月23日亦證實遼寧號及其所屬的護航艦、補給艦，在結束南海航訓後經過巴士海峽往東航行，並且首度公開針對遼寧號的航拍照。

另一方面，中國國防部日前的例行記者會上上被問到，日本防衛大臣河野太郎指遼寧號編隊通過宮古海峽進行遠海訓練，認為時值新型冠狀病毒肺炎疫情，此舉並不光彩。發言人吳謙大校就在回應時重申解放軍根據年度訓練計劃展演開訓活動，完全符合國際法和國際慣例，日本方面的指責是毫無道理及極不妥當，並強調解放軍將繼續依法在相關海空域組織演訓活動。

（綜合報道）