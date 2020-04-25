【新冠肺炎】廣州同一間星巴克再有員工受感染　均為無症狀感染者

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，其中在廣東廣州，位於越秀區好世界廣場的一間星巴克（Starbucks）早前有員工證實受病毒感染。 據廣州衛健委的通報，同一間星巴克再有一名員工受病毒感染，同樣都是無症狀感染者。

據通報，廣州在周三（22日）共新增4宗無症狀感染者，其中一人就是來自早前已有員工受感染的同一間星巴克。通報指，該4名無症狀感染者均為主動排查發現，現時在定點醫院隔離治療。至於16名密切接觸者已按有關規定進行集中隔離醫學觀察，所涉及的相關居住場所和活動場所亦已進行終末消毒，環境樣本檢測均為陰性。

星巴克好世界廣場店出現首宗員工感染後，當局立即安排全體好世界廣場的職員分批接受病毒檢測。（南方都市報）

值得一提是，好世界廣場星巴克此前有首名員工受感染後，星巴克官方已表明該門市第一時間關閉並進行全面消毒。星巴克又指，鑑於目前的抗疫形勢，廣州所有星巴克門市均恢復執行一級防護措施，其中好世界廣場附近的門市將只提供外賣及自取服務。一級防護措施包括員工、所有入店顧客、外賣員等均要測量體溫及戴上口罩，並且對製作區域、餐箱和配送車定時消毒。產品在完成製作後，亦將使用密封杯蓋或插上封口棒密封，外賣產品則用封條密封在拎袋中。

另據健康時報網20日消息，根據當地疾控中心要求，在14天之內進入該星巴克門店的人員以及大廈所有辦公人員，須到指定地點免費進行核酸檢測，據悉目前已至少有2300人免費核酸檢測。

（新京報）