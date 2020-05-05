法媒刊登台灣衛福部文章　中國駐法使館：鼓吹「台獨」誤導法民眾

法國媒體近日刊登台灣衛生福利部門負責人的文章，引起中國大陸不滿。中國駐法國大使館發言人周二（5日）發出聲明，指台方發表的《台灣富有公共衛生經驗》一文中，把台灣稱為「國家」，違背了一個中國原則，是鼓吹「台獨」，嚴重誤導法國民眾。

台灣衛福部長陳時中近段時間頻頻投書外媒，分享台灣對抗新冠肺炎的經驗。（中央社）

聲明指出，台灣不是一個「國家」，而是中國不可分割的一部分。一個中國原則是包括法國在內的國際社會普遍共識和公認的國際法和國際關係準則。世界衛生組織是僅限主權國家加入的聯合國專門機構。根據聯合國大會、世界衛生組織有關決議和世衛組織《組織法》，台灣作為中國一部分無權加入。文中把台灣稱為「國家」，違背了一個中國原則，是鼓吹「台獨」，嚴重誤導法國民眾。

聲明還稱，儘管台灣不是世衛組織成員，但根據中方同世衛組織達成的安排，台灣的醫療衛生專家可以參加世衛組織相關技術會議，有需要時世衛組織專家可赴台灣進行考察或提供援助，台灣能夠及時獲取世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件信息，台灣發生的突發公共衛生事件信息也能夠及時向世衛組織通報。

聲明指，據不完全統計， 2019年台灣有10批11人次專家參加世衛組織舉辦的技術會議。由此可見，台灣與世衛組織的技術合作不存在障礙，台灣並未被排除在世衛組織全球防疫體系之外。

聲明最後強調，新冠肺炎疫情發生後，大陸方面從一開始就與台灣有關方面保持溝通。中國支持國際社會共同努力、加強合作戰勝疫情，但堅決反對台灣民進黨當局借疫情破壞一個中國原則，炒作加入世衛組織。

（中國駐法國大使館）