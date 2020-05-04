新冠肺炎｜境管標準不一遭綠媒質疑　民進黨何時才能消除政治考慮

4月26日起，台灣曾經一連6天無新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）新增確診案例，民眾、企業、公家機關還為此想出一些有趣的諧音梗鼓舞大眾。 例如，當連3日無確診時，三菱（諧音30）汽車在官方Facebook宣布，於全台展示中心準備3000罐可樂給賞車民眾；連4日時，台北捷運士林站（諧音40）特別拍照打卡、奧迪汽車也提供4000支乾洗手液；到了連5日，桃園市武陵高中（諧音50）還提早50分鐘落堂。 然而，種種歡欣鼓舞的情況，卻在第7日時遭遇波折，境外移入的3宗確診個案，讓台灣社會又開始反思當前的防疫政策是否還有可檢討之處。

車商奧迪趕上慶祝0確診風潮，送出4000支乾洗手液協助防疫。（Facebook）

值得玩味的是，連立場親近綠營的台媒《自由時報》今天（4日）亦報道稱，「台灣連續七天的加零失敗，其中有人返台前早有症狀，引發外界怒批。中央流行疫情指揮中心回應台灣是健康人權守護者，若自己國人都沒辦法接受要怎麼辦？但對照武漢台商須經層層防護才能搭包機返台，在疫情嚴重歐美國家的國人卻可自由返國，出現症狀也不須通報就可搭機，全靠航空公司及同機旅客自己自保，邊境管制兩套標準引發議論」。另一篇文章亦表示，「三名確診病例擁有「醫療人權」，其他返國同胞同樣也擁有「健康人權」，二者理當是平等的，絕無個人的醫療人權就可以傾軋他人」。

事實上，民進黨政府對於中國大陸與歐美日等地的標準，自疫情以來即存有許多差別待遇。當然，必須理解的是，一開始的舉措的確是要防範於未然，因此當2019年12月31日確認武漢發生不明原因肺炎後，台灣隨即啟動對武漢直航班機的登機檢疫措施。

3月10日深夜，台灣華航與大陸東航兩架班機陸續抵達台灣，搭載361名滯留湖北台人。此次雖無人確診，卻依舊出現許多政治口水。（中央社）

當中國大陸疫情如水銀瀉地蔓延，台灣又將廣東列為二級流行地區，居住在廣東之陸人禁止入境；旅客透過小三通入境或有廣東旅遊史一律居家檢疫14日。2月5日後，再將大陸旅遊警示燈號調升為紅色，建議不宜前往；香港、澳門旅遊警示燈號為黃色，建議民眾特別注意旅遊安全並檢討應否前往；2月10日起經陸港澳轉機得入境者，需居家檢疫14天；並限縮台灣直航陸港澳航線，部分機場也暫停航班。

從現況來看，當初對大陸及港澳地區的嚴格控管，或是台灣未如他國出現大規模感染的重要因素；然而，當大陸疫情緩解，歐美等地卻一發不可收拾之際，台灣也在3、4月間出現一波境外移入高峰，確診者幾乎都是自歐美返台，但民進黨政府卻未比照對大陸的嚴控，仍放任歐美台人自由出入。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中曾表示，湖北武漢解封后，對旅居當地台人的待遇就與對其他地方一視同仁。（中央流行疫情指揮中心提供）

特別是蔡政府持續註記滯留武漢的台灣民眾，卻讓那些早已有症狀、長居海外、又沒有台灣健保的旅歐美台人返台；當輿論提出質疑後，官員卻只要民眾多體諒：「不要太計較，大家都是台灣人」。

如今，台灣本土防疫表現雖然亮眼，但境外輸入個案卻仍無法完全阻絕，即使民進黨政府打温情牌，稱大家都是台灣人，但待在中國大陸討生活的台籍民眾難道就不是台灣人？難道西方民主國家的病毒，還會比大陸的病毒來得柔弱、來得好對付嗎？

其實，民進黨政府內的官員，也並非總是對中國大陸戴着有色眼鏡。像陸委會主委陳明通曾幫陸配子女請命，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中更曾在3月大陸陸續解封后表示，「當地將陸續解除封城管制，那就跟其他地方一樣，滯鄂台人的待遇也跟其他地方一視同仁」。然而，「雙陳」的善意，卻都被急速扭轉，背後可想而知，必然有「高人指點」。

當立場親綠的傳媒亦發出不鳴之聲時，民進黨政府或許更應以科學方式與實際數據規劃與反思政策。台灣在大陸疫情嚴重時搶着批判並斷絕互動，但當歐美疫情超越大陸後，卻還是只會指責大陸隱瞞造成他國反應不及，而不想想歐美國家實際存在着更多該被檢討的窠臼。眾人皆知，民進黨對外標準不一，是因為還有專業以外的政治考慮，但若政治總是凌駕一切，受影響的往往只會是最底層的普羅大眾。