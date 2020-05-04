【新冠肺炎】何時解禁陸港澳生回台　陳時中：要先了解大陸疫情

台灣中央流行疫情指揮中心今天（4日）宣布，當日新增一宗境外輸入個案。台灣雖然已連續22天無新增的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）本土病例，但民眾引頸期盼的「零確診」亦再次落空。 至於何時會解除對陸港澳生赴台就學的管制，陳時中說，要先知道大陸的疫情和盤點台灣防疫能量後才能決定。

台灣5月4日新增1宗境外輸入病例，也讓社會「零確診」的期待落空。疫情指揮中心指出，確診個案為30多歲女性，1月30日赴美國就學，4月9日入境台灣時無症狀。個案因搭乘的返台航班有乘客確診，於4月11日改列為居家隔離對象，並於4月24日隔離期滿後於4月27日主動聯繫衛生單位表示有流鼻水、鼻塞症狀，經衛生單位安排就醫，採檢4次後確診。

目前仍約有2.5萬名境外生受疫情影響而無法赴台就學，其中多數為「暫緩入境」的陸港澳生。針對何時解禁他們回台，陳時中表示，要考量中國大陸疫情和台灣的防疫能量，需要考慮更多情報，「中國的疫情是台灣最想知道的」，由於陸生人數眾多，台灣有沒有能量開放，以及遠距離教學能否滿足教育需求，都是要考慮的事情。

陳時中重申，他沒有追求「零確診」，呼籲社會不要指責境外輸入病例。（中央流行疫情指揮中心提供）

截至5月4日，台灣累計共437宗新冠肺炎確診個案，分別為347宗境外輸入，55宗本土病例及35宗來自海軍敦睦艦隊的群聚感染病例。確診個案中6人死亡、334人解除隔離。

由於境外輸入佔台灣確診病例的大宗，有記者問及是否要強制海外台人在登機前就填寫健康聲明書，以保障同機旅客和機組人員的健康人權。陳時中則反問，難道要拒絕填寫有症狀者登機？認為如此一來懷疑有人會在登機前不會據實填寫，直指這是「假的」防線，是謊言的開始。他說，現在只要人們在入境時據實以報健康狀況即可，指責生病者只會徒增社會對立，讓防疫破口變大。

對於台北市長柯文哲日前在接受媒體專訪時曾表示，政治人物追求零社區感染是錯誤的戰略，陳時中表示「柯市長應該不是在講我」，他重申自己沒有在追求零確診，強調台灣目前要追求的是個人防線的建立、醫療量能的準備，以及疫苗、藥物和檢測上的國際合作。

台灣海軍磐石艦上共377人，本次疫情病例數35人。（中央社）

指敦睦艦隊感染對社會影響小

有關敦睦艦隊群聚事件，陳時中指確診官兵的接觸者均已監測期滿解除隔離，並未發現陽性個案，此「獨立事件」雖然造成社會恐慌，但對社會的影響可說已經非常小。

陳時中表示，由3艘軍艦組成的敦睦艦隊，初步報告顯示，確定病例和極可能病例都僅限於磐石艦，以磐石艦確定病例艙間分布來看，並無特別時間與空間群聚現象，推測是因船艦空間狹小、人員活動密切接觸造成病毒傳播。

陳時中指出，磐石艦上共377人，本次疫情病例數35人，侵襲率約9％，相較他國海軍艦隊低，例如法國戴高樂號航空母艦的侵襲率為52%、美國羅斯福號航空母艦的侵襲率為24%。他說，病毒的傳播率雖強，但磐石艦上因為推行戴口罩、發燒者也進行隔離，在適當的防護及有效的隔絕下，讓台灣軍艦的疫情規模較鑽石公主號和他國軍艦小。