美發起「TweetForTaiwan」挺台參加世衛大會　中國堅決反對

世界衛生大會（WHA）將在5月中旬舉行，美國國務院國際組織事務局1日連發Twitter發起「推文挺台灣」的活動，要求世界衛生組織（WHO）正視台灣；美國駐聯合國代表團呼應指「禁止台灣參與聯合國活動，不僅冒犯台灣人民，也有辱聯合國自身原則」。 中國常駐聯合國代表團隨後發表談話，對此表示堅決反對，並稱美國常駐團的說項根本站不住腳，又表示，美方在事關中方核心利益的問題上進行政治操弄，進一步惡化會員國合作氛圍。

美國國務院國際組織事務局5月1日在7小時內連推7則與台灣相關的內容，還引述台灣總統蔡英文的Twitter，讚許台灣在全球公衛領域的貢獻，並稱，當世界討論疫情及其他全球公衛威脅時，美國堅信台灣也應該在，「2017年以前，北京不反對台灣以觀察員身分參加WHA，是什麼改變了？」

美國國務院國際組織事務局轉發了蔡英文Twitter，並稱讚台灣抗疫表現。

國際組織事務局Twitter表示，台灣對全球公衛的專業意見應與全球分享，「難道世界會屈服於中國大陸的壓力和威脅？」國際組織事務局說，世界需要台灣，呼籲各界一起加入推文挺台灣的活動，讓WHO聽到。

美國常駐聯合國代表團隨後也發佈Twitter予以支持。代表團指：「禁止台灣踏入聯合國場所不只冒犯驕傲的台灣人民，更有辱聯合國自身原則。」

美國常駐聯合國代表團Twitter稱：「禁止台灣踏入聯合國場所不只冒犯驕傲的台灣人民，更有辱聯合國自身原則」。

對此，中國常駐聯合國代表團發表談話，稱美方此舉嚴重違反聯合國大會第2758號決議和中美三個聯合公報規定，嚴重侵犯中方主權和領土完整，嚴重干涉中國內政，嚴重傷害14億中國人民的感情，中國常駐團對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國常駐聯合國代表團發言人表示，聯合國大會2758號決議恢復了中華人民共和國在聯合國的合法席位，確認了聯合國的一個中國政策，得到了聯合國系統的嚴格遵守和絕大多數會員國的普遍尊重，美國常駐團以聯合國歡迎多元觀點為由為台說項根本站不住腳。

中方發言人指，美方多次利用簽證手段，阻止或遲滯有關會員國和民間社會代表參加聯合國活動，在聯合國發聲，這充分暴露了美方上述論調的虛偽性。發言人指，當前，新冠疫情仍在肆虐，世界人民普遍期待國際社會團結一致應對疫情，美方在國際社會最需要團結的時候，在事關中方核心利益的問題上進行政治操弄，進一步惡化會員國合作氛圍，美方這種借製造話題轉移視線、推卸自身責任的作法是徒勞的，蒙騙不了國際社會的眼睛。