內地今年已有15位院士離世　包含化纖領域奠基人及骨科泰斗

撰文：彭琤琳
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據內媒報道，中國科學院院士張乾二在5月3日逝世，享年93歲。2020年以來，中國已有15位兩院院士相繼離世，包括6位中國科學院院士、9位中國工程院院士。
中國工程院院士蔣洪德在今年1月離世，他生前是葉輪機械與動力工程專家。（資料圖片）
今年1月，中國工程院院士、著名葉輪機械與動力工程專家蔣洪德，中國工程院院士、著名神經藥理學家池志強，中國科學院院士、著名加速器物理學家方守賢，中國科學院院士、著名物理學家李方華4人逝世。
2月，中國科學院院士、著名生態學家孫儒泳，中國工程院院士、機械製造與自動化專家段正澄，中國科學院院士、著名藥學家周同惠，中國工程院院士、著名公路工程專家沙慶林，中國工程院院士、著名農業工程學家蔣亦元5人逝世。
3月，中國工程院院士、著名大地測量學家、教育家寧津生，中國工程院院士、清華大學建築學院教授李道增，中國科學院院士、著名植物資源與植物化學家周俊，中國工程院院士、骨科專家盧世璧4人逝世。
中國合成纖維工業開拓者鬱銘芳今年4月逝世，他曾解決中國百姓穿衣問題。（上觀新聞）
4月，中國工程院院士、中國化纖領域奠基人郁銘芳逝世。5月，中國科學院院士、全國教育系統勞動模範、廈門大學化學化工學院教授張乾二先生逝世。
（澎湃新聞）