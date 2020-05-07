【虎門大橋】專家：振動基本平息　未影響整體結構　通車時間未定

廣東虎門大橋發生異常振動事件引發社會關注。橋樑專家吳明遠5月6日晚在虎門大橋渦振記者答疑會上稱，虎門大橋抖動已基本平息，根據目前檢測的結果，此次渦振並未影響虎門大橋的整體結構。不過，對於何時可以通車，專家表示還不能確定。

5日，虎門大橋發生異常振動，懸索橋橋面晃動比較大，振幅較為明顯，對行車造成不舒適感。6日凌晨，廣東省交通集團稱，根據專家組初步判斷，虎門大橋懸索橋本次振動主要原因在於，沿橋跨邊護欄連續設置水馬改變了鋼箱梁的氣動外形，在特定風環境條件下，產生的橋樑渦振現象。

大橋橋面當時正進行維修施工，兩旁擺放有1.2米高的水馬，因而使鋼箱梁的氣動外形被改變，破越斷面的流線型。（微博）

渦振，起因是風流過物體截面後，在物體背後產生週期性的漩渦脫落，由此產生對結構的週期性強迫力。

虎門大橋副總工程師張鑫敏介紹，水馬相當於縱向形成一堵牆，風過不去，風阻變大，所以對橋的影響會大一些。

吳明遠稱，6日中午過後，虎門大橋振動已經基本平息。根據目前檢測的結果，此次渦振並未影響虎門大橋的整體結構。

虎門大橋副總工程師張鑫敏稱，由於受到風力和慣性的影響，一個結構振動後，不會馬上停止，但是能耗最終能消掉。目前渦振對橋樑的結構安全沒有影響。

吳明遠表示，虎門大橋是主跨達888米的大型懸索橋，重量達到15000噸以上，振動後需要有足夠的時間來平息。在首次出現渦振20個小時後，也就是6日中午12點半之後，振動已經平息。另外，渦振是在低風速情形下產生的，現在虎門大橋橋面平均風速在每秒10米左右，它影響的是車輛行駛的舒適性，不同於顫振，影響的是橋樑的安全性，當前橋樑主體結構是安全的。

吳明遠稱，懸索橋會有兩種振動，一種會影響舒適性，叫渦振；另外一種會影響橋樑安全，叫顫振，「這次主要是影響舒適性的渦振，渦振不會對橋樑產生大的影響，如果長時間發生渦振，那麼會有疲勞的問題發生，但目前大橋整體趨於平靜」。

他亦談及1940年美國塌橋事件。「從我們理解是安全的，而塔科馬海峽大橋屬於顫振，是因為設計原因造成的破壞，兩架橋梁之間有很大的區別。」吳明遠稱。

對於虎門大橋是否超負荷運行，吳明遠表示，在橋樑荷載試驗標準內運行都是安全的，近期虎門大橋對大貨車等車輛實行限行，相對而言是安全的。

張鑫敏介紹，目前正在對大橋進行全面的檢測，至於何時通車，目前尚不能確定。