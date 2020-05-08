【新冠肺炎】國台辦：反對民進黨借疫情炒作台灣參加WHO議題

台灣外交部周二（5日）表示，聯合國曾在1971年通過2758號決議，及世衛大會（WHA）第25.1號決議這兩個決議只解決中國大陸代表權的問題，沒有提到台灣的問題，沒有賦予中華人民共和國代表台灣人民的權利。 對此，大陸國台辦周四（7日）回應稱，台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨當局，反對民進黨借疫情一再炒作相關議題。

第72屆世界衞生大會（WHA）將於瑞士日內瓦舉行，台灣在報名截止限期前仍未獲得邀請。（資料圖片）

國台辦發言人表示，近一段時間，民進黨和「台獨」分裂勢力炮製各種藉口，炒作台灣參與世衛組織議題，企圖利用疫情趁火打劫，在國際上挑戰一個中國原則，大陸方面已多次就此表明嚴正立場。

發言人指，包括《開羅宣言》、《波茨坦公告》在內的一系列國際法文件，都明確無誤地確認了中國對台灣的主權。1949年以來，儘管海峽兩岸尚未完全統一，但中國主權和領土從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變。

發言人又稱，1971年第26屆聯合國大會通過2758號決議，承認中華人民共和國是代表全中國人民的唯一合法政府。這從政治、法律、程序上徹底解決了中國在聯合國的代表權問題，充分體現了聯合國所堅持的一個中國原則，根本不存在台灣加入聯合國的問題。台灣參與國際組織活動，包括世衛組織活動必須按照一個中國原則來處理。

發言人強調，民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的「九二共識」，導致台灣參加世衛大會的政治基礎不復存在，責任完全在民進黨，利用新冠肺炎疫情一再炒作參加世衛大會問題，不是真正關注公共衛生問題，而是出於政治圖謀。

美國國務院國際組織事務局近日在Twitter發起「TweetForTaiwan」（推文挺台灣）的活動，要求世界衛生組織正視台灣。（Twitter）

發言人重申，美國有人公然支持台灣加入世界衛生組織，是將防疫議題政治化，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，對此堅決反對。

據悉，世界衛生大會將於本月中下旬舉行，成員國將辯論台灣是否能以觀察員身份參與議題，但世衛組織表態稱，49年前聯合國決定中國席位只有一個合法代表為中華人民共和國。

台灣外交部發言人歐江安其後反駁稱，聯合國曾在1971年通過的決議，及WHA第25.1號決議這兩個決議只解決中國大陸代表權的問題，沒有提到台灣的問題，也沒有賦予中華人民共和國代表台灣人民的權利。

（綜合報道）