新冠肺炎｜專家：連花清瘟不能預防感染　無症狀及非確診者勿服用

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，連花清瘟膠囊（顆粒）、金花清感顆粒和血必淨注射液，近期成為內地首批獲批新增新冠肺炎適應症的藥物後，銷量大幅增長。 但有中醫專家周五（17日）接受內媒採訪時表示，雖然三種藥都能治療新冠肺炎，但所對應的症狀有差別。沒有症狀、未感染新冠肺炎的市民，不要服用這些藥物，更不能通過服用這三種藥來「預防」感染。

連花清瘟獲批成為用作新型冠狀病毒肺炎的治療藥物。（微博）

據此前報道，國家中醫藥管理局科技司司長李昱周二（14日）在新聞發布會上透露，上述三種藥物在此次疫情中發揮的重要作用和取得的良好證據，國家藥監局已經批准將治療新冠肺炎納入到三藥的新適應症中。

而國家藥品監督管理局下發的相關批件中分別載明：

連花清瘟膠囊（顆粒）可用於新冠肺炎輕型、普通型引起的發熱、咳嗽、乏力； 金花清感顆粒可用於新冠肺炎輕型、普通型引起的發熱、咳嗽、乏力； 血必淨注射液可用於新冠肺炎重型、危重型的全身炎症反應綜合症或/和多臟器功能衰竭。

在內地生產連花清瘟膠囊是石家莊藥商「以嶺藥業」，據其一名部門負責人介紹，連花清瘟本來是為治療沙士（SARS）研製的。2003年沙士疫情暴發，中國工程院院士、以嶺藥業創始人吳以嶺啟動對症新藥研發工作。相關實驗證實連花清瘟對沙士病毒有抑制作用，隨後該藥進入抗沙士新藥快速審批綠色通道。在沙士疫情結束後，連花清瘟轉戰「抗流感戰場」。

該負責人表示，在中醫看來，流感與沙士都屬於「外感熱病」的範疇，也就是中醫所說的「瘟疫」。中國中醫科學院實驗證實，連花清瘟對流感病毒H3N2、副流感病毒I型、呼吸道合胞病毒、腺病毒等均有抑制作用。

金花清感顆粒原本用於治療甲型H1N1流感。（網上圖片）

和連花清瘟類似，金花清感顆粒也「因病而生」。2009年4月，源於北美的甲型H1N1流感蔓延。6月，北京市政府啟動中醫藥治療該流感的科技攻關。當年12月，北京市政府新聞辦公室宣布「專門針對甲型H1N1流感治療的有效方法『金花清感方』」，該藥方演變成現今的「金花清感顆粒」。

中醫專家：服用連花清瘟不能預防新冠肺炎

中國中醫科學院原常務副院長、中醫藥數據中心主任劉保延指出，「是藥三分毒，任何藥物都有適應症，中藥更是如此，同一種藥，不同的人吃都可能出現不同反應。」他表示，雖然三種藥都能治療新冠肺炎，也要盡量對症用藥。

不少市民未感染新冠肺炎，但卻認為連花清瘟等藥物能預防感染，遂買來自己服用。劉保延對此特別提醒，沒有症狀、未感染新冠肺炎的市民，不要服用這些藥物，更不能通過服用三種「治療」的藥來「預防」新冠肺炎。他說，如果沒有生病吃這些藥，會對腸胃、身體的陽氣有損傷。

（澎湃新聞／財新網）