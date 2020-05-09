【人事變動】中宣部副部長慎海雄兼任中央廣播電視總台總編輯

5月9日，國務院發佈任免國家工作人員通知，任命慎海雄兼任中央廣播電視總台總編輯；任命王君正為新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長。免去孫金龍的新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長職務。

公開資料顯示，慎海雄，1967年2月生人，浙江湖州人，他長期任職於新華社，2012年任新華社副總編輯，2014年任新華社副社長。

5月9日，慎海雄被任命兼職中央廣播電視總台總編輯。（微博@央視新聞）

2015年，慎海雄出任廣東省委常委、宣傳部部長，2018年進京履新任中國國家新聞出版廣電總局副局長、黨組副書記，中央電視台台長、分黨組書記，後任中央宣傳部副部長，中央廣播電視總台台長、黨組書記。此外，慎海雄還是第十九屆中央候補委員。

作為中共宣傳系統的老將，慎海雄被稱為「習近平文膽」。習近平主政浙江、上海期間，慎海雄曾任職於新華社浙江、上海兩個分社，並於2012年8月升任新華社副總編輯。

2015年，慎海雄在中共宣傳陣線十分活躍，並且多次主動操刀。中共成立94周年之際，中共重要思想理論刊物《求是》亦發表慎海雄的長篇主題文章《滄海橫流盡顯英雄本色——談談中國共產黨為何能擔當堅強領導核心》，此外，慎海雄還發表了《習仲勛與群眾路線》的讀書體會，以「正資產」、「良心的化身」等字眼評價習近平之父習仲勛。

當時外界分析指，慎海雄未來仕途繼續看漲。

王君正出任新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長。（網絡圖片）

而此次出任新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長的王君正，在2020年4月已任新疆維吾爾自治區黨委副書記，新疆生產建設兵團黨委書記。

官方簡歷顯示，王君正也是十九屆中央候補委員，生於1963年5月，山東臨沂人，常年在雲南工作，2009年出任麗江市委書記，主政麗江5年，2012年，王君正跨省調整，調任湖北省副省長，一年後躋身湖北省委常委，併兼任襄陽市委書記，主政襄陽3年；2016年，王君正再度跨省調整，調任吉林省委常委、長春市委書記；2019年2月，主政長春3年後，王君正第三度跨省調整，調任新疆維吾爾自治區黨委常委、政法委書記。

此前任新疆維吾爾自治區黨委副書記、新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長的孫金龍，已調任生態環境部黨組書記、副部長。