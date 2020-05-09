再談核武話題　胡錫進：華盛頓霍霍磨刀，我們無動於衷行嗎？

《環球時報》總編輯胡錫進8日發文稱，中國應擴充核武庫，將核彈頭數量提升到一千枚，引起輿論關注。 胡錫進9日再次發文，主張中國擴大核力量。他說：「華盛頓在霍霍磨刀，如果我們無動於衷，這行嗎？」

胡錫進5月9日在微博上發文稱，中國的核武器規模在過去夠用了，能夠產生足夠的核威懾，不意味着今後它們還夠用，所產生的核威懾足以抑制美國的對華戰略野心和躁動。

他認為，現在的中國已被美國確定為頭號戰略競爭對手，美國有可能舉全部力量壓制中國。因而，中國走到了今天的這個位置，所需要的核威懾，與之前所需要的核威懾已經完全不是一個量級。

胡錫進稱，如今中國已被美國確定為頭號戰略競爭對手，所需要的核威懾和以前不是同一級別。圖為解放軍東風導彈。（資料圖片）

胡錫進表示，「中國要有美國想豁（惹）也豁不起的真實力量，也就是說，如果美國模擬與中國打核戰爭，它也沒有打贏的任何勝算，而不是在經過對中國一輪核打擊後，中國還有可能剩下幾枚核彈對它進行報復，中國現在需要的是這種核威懾。」

他還談及中美若在台海、南海發生嚴重軍事對峙，那麼支持雙方不後退意志的，最終都是核盾牌。

對於認為中國核武器「夠用就行了」的觀點，胡錫進則表示，「美國總統特朗普上台後，大力增加美國的核武建設，他的目標指向的是誰？難道不包括、甚至不主要是中國嗎？華盛頓在霍霍磨刀，如果我們無動於衷，這行嗎？」

不過，胡錫進也強調，自己是堅定的和平愛好者，反對戰爭。但他認為和平不是「好話好說」來的，更不是跪來的。

最後，他表示，「在中國已經被美國當成頭號競爭對手來謀算的時候，如果我們還拿幾年前甚至十幾年前對美核威懾的定義來指導今天的博弈，那將是中華民族的莫大悲哀。 」