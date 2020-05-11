越南抗議中國南海禁漁令　中國外交部：越方無權說三道四

越南外交部5月8日聲明抗議中國在南海的禁漁令，稱侵犯其部分水域主權。對此，中方回應。

在5月11日的中國外交部例行記者會上，發言人趙立堅表示，西沙群島是中國領土，不存在任何爭議。根據國際法和中國國內法，中國在南海相關海域享有主權權利和管轄權。中方對南海相關海域實施伏季休漁制度，是中方依法行使行政管理權權利，履行相關國際義務的正當舉措，有利於南海漁業資源養護和可持續發展。

中國與越南在南海部分海域存在爭議，兩國經常發生激烈對峙事件。圖為2017年4月18日，在一次聯合演習中，越南漁船準備接受檢查。（新華社）

中國海警局日前頒布通告稱，自2020年5月1日至8月16日，南海海域全面進行為期三個半月的休漁期。越南外交部發言人兼新聞信息司司長黎氏秋姮5月8日在政府網站發佈聲明，拒絕承認上述禁令。黎氏秋姮表示，「中國禁止在這些島嶼附近捕魚的禁令侵犯了越南對對部分水域的主權。越南對這些領土的主權受到1982年《聯合國海洋法公約》的保護。」她還補充說：「越南有足夠的歷史和法律依據，可以根據現行國際法確認對這些島嶼的主權。」

此外，越南漁業協會稱，這一做法侵犯了越南對西沙群島和有關海域的「主權」，呼籲漁民加大生產並堅決維護自身「正當權益」。

對此，趙立堅強調，「越方無權對中方上述舉措說三道四，更不應該鼓勵其漁民侵犯中方權益，破壞南海漁業資源可持續發展」。

近年，南海爭端一度在美國「亞太戰略」的背景下趨於緊張，而中國也出於走向海洋強國的戰略需要而在實控南海爭議領土上採取步驟。數年來，南海紛爭不斷，時而緊張時而緩和。

中越4月2日在南海有爭議的水域發生爭執，越南漁船沉沒，對於事故發生的原因，雙方各執一詞。中國外交部發言人華春瑩4月3日說，4月2日凌晨，中國海警在例行巡航中發現一艘越南漁船在中國西沙群島內水侵漁，隨即對其喊話驅離。該漁船拒不駛離，並突然大幅向中國海警船轉向。中國海警船雖全力避讓，仍被越南漁船撞到船艏，該漁船進水下沉。中國海警立即對越南漁船實施救援，船上8名越方漁民全部被救起，沒有人員傷亡。中國海警履行必要的調查取證程序後，已將8名漁民遣返。

越南外交部則稱，「中國船隻的行為侵犯了越南對黃沙群島的主權，威脅到越南漁民的生命，並損害他們的財產與合法權益。」

海南省三沙市設立兩個市轄區，分別為西沙區、南海區。西沙區管轄西沙群島的島礁及其海域，同時代管中沙群島的島礁及其海域，區政府駐於永興島。南沙區則負責管轄南沙群島的島礁及其海域，區政府駐於永暑礁。（資料圖片）

此外，中國日前在南海三沙市設立了兩個區，其中一個區負責管理管轄西沙群島的島礁及其海域，此舉遭來美國和越南的批評。越南外交部要求撤回相關決定，美方則批評中國借疫情肆虐全球之機，加緊擴大在南海的影響力。

對此，中國駐越南使館網站4月30日文章強調，中國致力於維護國家主權、主權權益和管轄權，維護南海地區和平穩定的立場堅定不移。「美方在有關問題上對中國的惡意攻擊，完全是顛倒黑白，充滿偏見和謊言，其目的是搬弄是非，企圖通過攪局干擾中國和地區國家對話協商的努力，破壞地區和平穩定，為美全球霸權戰略服務。」