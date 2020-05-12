內地暫停「市場採購貿易」出口醫用口罩　商務部：加強質量監管

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，中國成為防疫物資主要輸出國之一。但據內媒報道，從5月10日起，內地將暫停以市場採購貿易方式出口新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等醫用物資和非醫用口罩。 對此，商務部今日（12日）表示，上述措施是為了更好地加強防疫物資出口質量監管，是臨時措施，不影響通過主流商業渠道出口。

4月17日，天津工人在紅外額溫計生產線上工作。（新華社）

據介紹，「市場採購貿易」是指由符合條件的經營者在經國家商務主管等部門認定的市場集聚區內採購的、單票報關單商品貨值15萬（含15萬）美元（約合116萬港元）以下、並在採購地辦理出口商品通關手續的貿易方式。這種貿易方式主要針對專業市場內「單小、貨雜、品種多」的無票出口貿易，具有通關快、便利化、免徵增值稅等特點。

浙江義烏是全國最早試點「市場採購貿易」的地區。2018年，商務部等7部門聯合印發相關文件，將試點推廣至浙江、福建、湖南、廣東、四川等地區。

義烏市商務局上周六（9日）在微信公眾號發布的《關於出口防疫物資的熱點問題解答》，指從周日（10日）起，全國範圍將暫停以市場採購貿易方式出口新型冠狀病毒檢測試劑、醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、紅外體溫計等醫用物資和非醫用口罩。義烏市商務局同時提醒，禁止通過市場採購貿易方式出口的僅限於醫用口罩等「5+1類防疫物資」，並不是所有防疫物資都不能通過市場採購貿易方式出口。

3月27日，在浙江義烏國際機場，發往柬埔寨的抗疫物資裝機完畢。

商務部周二（12日）進一步說明指，義烏等地方已暫停以市場採購貿易方式出口部分防疫物資。境內外企業、個人暫不能以海關監管代碼1039開展部分防疫物資報關，但仍可在義烏等市場購買有關防疫物資，並通過一般貿易（海關監管代碼0110）等其他方式報關出口。

商務部外貿司負責人表示，暫停以市場採購貿易方式出口防疫物資，是為了更好地加強防疫物資出口質量監管，是一種臨時性措施，不影響通過主流商業渠道出口。商務部將會同相關部門繼續加強質量監管，有序擴大防疫物資出口，支持各國抗擊疫情。

據此前報道，內地疫情漸見緩和後開始向其他國家輸出醫療物資。惟捷克、西班牙、荷蘭、菲律賓等多國，先後指出中國的物資有部分不合格，又或質素參差。

（綜合報道）