【全國兩會】駐地曝光：入口測體溫，代表委員駐地設核酸採樣點

因新冠肺炎疫情延遲的全國兩會即將召開。日前，媒體報導了北京市委書記蔡奇去了兩會駐地檢查的消息，而兩會駐地現場畫面也隨之曝光。 通過新聞畫面可以看到，本次兩會為應對疫情做了大量準備，不僅預備了許多防護裝備，還專門設置了核酸檢測採樣點。

據《北京新聞》5月13日報道，當天上午，北京市市委書記蔡奇和市長陳吉寧先後去了北京飯店駐地、北京會議中心駐地，檢查兩會服務保障工作。

據現場畫面顯示，駐地入口設置了體温檢測、安全檢查，同時配備了防疫人員。在駐地樓內，蔡奇等人先後走進餐廳、廚房、會場等地，檢查用餐區域佈置、通風消毒、食材供應等後勤服務保障和防控措施落實情況。

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從現場畫面可以看出，每個餐桌均設置了一個椅子。同時，餐廳外放置了一次性手套、測温槍、口罩自封袋等防護用品。此外，還有《北京市生活垃圾分類》的手冊。

另據《北京日報》報道，北京市交通、電力、排水、燃氣、熱力、環衛等各類城市運行保障力量已準備到位。

在北京飯店駐地，還貼着「防冠戰役、徹底消毒」「眾志成城，共抗病毒」「疫情防控要堅持全國一盤棋」等標語。

在北京會議中心駐地，蔡奇了解城市運行服務保障工作，並察看大會服務車輛，防疫用品等。此外，會議中心還放置了《生活垃圾分類投放指南》。值得注意的是，駐地還有核酸檢測採樣點。

20日起禁止所有「低慢小」飛行器飛行

另據了解，為保證兩會的召開，北京警方5月13日發佈通吿稱，自本月20日0時至本月28日24時期間，北京市區將禁空，禁止所有「低慢小」飛行器飛行，禁止單位、組織和個人進行一切體育、娛樂、廣吿性飛行活動和施放氣球活動。

另外，警方還宣布，由於有引發火災的危險，兩會期間，北京也禁生產、銷售、燃放孔明燈。違者可追究刑事責任。