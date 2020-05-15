虎門大橋今早9時解封　貨車及大型客車仍禁止通行

虎門大橋本月5日因渦振導致持續振動，當局實施雙向交通管制措施。「封橋」10日後，虎門大橋於今日上午9時恢復交通，但繼續全天禁止貨車和大型客車通行。 據內媒《財經》雜誌報道，虎門大橋每停止通車1天，將少收費近300萬元（人民幣．下同）。

廣東交警稱，虎門大橋通車後，繼續全天禁止貨車和40座及以上客車通行。（微博）

廣東省交通集團發布消息稱，5月15日9時，虎門大橋恢復交通。廣東交警則表示，虎門大橋通車後，繼續全天禁止貨車和40座及以上客車通行。

據此前報道，虎門大橋5月5日發生振動現象後，大橋管理方聯合交警部門採取了雙向交通管制措施。翌日上午，交通運輸部專家工作組前赴虎門大橋現場指導，廣東省交通運輸廳、省交通集團先後多次邀請國內專家對懸索橋全面檢查、檢測和安全評估報告進行審查，分析研判振動原因，研討抑振方案。

▼ 虎門大橋５月5日發生振動

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檢測單位綜合近三年及此次檢測、監測數據對虎門大橋懸索橋結構安全出具了評估報告，評估表明橋樑結構技術狀況和承載性能保持穩定，此次振動未影響結構安全，橋樑關鍵構件鋼箱梁、吊索、主索鞍、散索鞍、支座、伸縮縫等均未發現異常。特邀專家組經過認真評審，認為檢測、監測項目較為齊全，方法合理規範，數據可信，同意檢測單位和設計單位的評估結論，虎門大橋懸索橋結構安全。

專家組認為，虎門大橋是大跨度鋼箱樑懸索橋屬於典型柔性結構，沿橋樑邊護欄連續設置的水馬改變了鋼箱樑氣動外形，在特定的風況條件下，誘發懸索橋發生豎向渦激共振；持續較長時間、較大振幅的渦振導致橋樑結構阻尼下降，即使水馬拆除，特定風況下空載橋樑又發生了渦振。

根據研究成果和專家組建議，大橋管理方及時採取抑振措施，主要包括在外側護欄上安裝抑流板、改善鋼箱樑氣動外形，增設水箱壓重提高阻尼比。目前，虎門大橋懸索橋整體情況平穩，抑振效果良好。

5月13日晚，在虎門大橋懸索橋恢復交通評估會上，特邀專家組認為，虎門大橋懸索橋結構安全，大橋管理方已採取抑振措施，並落實恢復交通前的準備工作，同意恢復交通運營。

虎門大橋通航水域早前已於5月7日下午4時恢復通航。（微博@交通發布）

由於交通量超負荷，虎門大橋去年8月開始長期禁止貨車及40座以上客車通行。另據《財經》雜誌5月14日報道，虎門大橋公司成立於1994年，當前註冊資本2.74億元，公司類型為有限責任公司（台港澳與境內合作）。越秀交通基建2019年年報提到，虎門大橋2019年日均路費收入為284.1萬元，公司餘下經營期限尚有10年。

（綜合報道）