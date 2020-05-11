【虎門大橋】網傳吊索斷裂引發振動　管理方：已於去年完成更換

5月5日廣東東莞虎門大橋因渦振導致持續振動引發廣泛關注。而近日有網友發帖子稱：虎門大橋吊索鋼絲斷裂引發此次振動。對此虎門大橋管理方5月11日表示：該消息不實，38號吊索已於2019年完成更換。亦有人質疑大橋在檢修過程中更換吊索等材料，改變了原本的性能，最終造成渦振。國家交通運輸部旗下報章《中國交通報》的官方微博表示，專家認為大橋上的水馬是渦振誘因。

虎門大橋5月5日起起就不停振動。（影片截圖）

據了解，橋梁鋼構件在使用過程中，在車輛、風、地震荷載及環境等多種因素的作用下，會產生不同程度鏽蝕和局部損傷，材料性能也會不斷衰減。為了保障大橋的安全，虎門大橋管理方自大橋建成通車以來每年都會對大橋進行檢查，對發現的病害進行及時處置。

虎門大橋管理方表示，2019年2月，虎門大橋管理方在對橋梁進行巡檢時，發現西行38號吊索外側一根吊索局部異常，立即組織專業檢測單位到場檢測，對該吊索及周邊區域吊索進行詳細檢查。檢測發現，西行38號吊索個別鋼絲出現了鏽蝕斷絲現像。為此，虎門大橋迅速啟動安全應急響應，並於2019年3月至4月，完成了西行及東行38號吊索的安裝更換。經專業設計單位驗算，懸索橋結構安全。網傳的圖片是2019年拍攝，與此次振動沒有關聯。

據悉，虎門大橋懸索橋主跨888米，共有吊索288根。鑒於吊索已達到設計使用年限，虎門大橋管理方從2019年3月份開始開展吊索全面更換工作。至2020年4月28日，已完成吊索更換128根。

國家交通運輸部旗下報章《中國交通報》的官方微博「@交通發布」今天發布消息指出，據專家分析，水馬是渦振誘因，虎門大橋結構安全，相關抑振措施正在研究實施中。

據專家分析，水馬是虎門大橋渦振誘因。（網上圖片）

虎門大橋自5日發生渦振抖動以來，雙向全封閉。到7日下午，大橋通航水域恢復通航；不過至目前，虎門大橋仍處於封閉狀態。據了解，目前相關單位正在對大橋進行全面檢測，恢復通車時間待定。