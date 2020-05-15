【虎門大橋】渦振封橋10日後恢復通車　專家指受颱風季影響微

因渦振而封閉近10天的廣東虎門大橋，今日（15日）正式恢復交通。通車後，虎門大橋繼續全天禁止貨車和40座及以上客車通車。通過現場畫面看到，行駛在虎門大橋上的車輛較少，遠低於以往的車流量。 虎門大橋管理中心今日也舉行通氣會回應外界關注的話題。而對於即將到來的颱風季，會上一名專家表示，虎門大橋在設計時就在這方面做了充分的考慮，幾乎不會受到颱風影響。

廣東交警稱，虎門大橋通車後，繼續全天禁止貨車和40座及以上客車通行。（微博）

虎門大橋5月5日出現較為明顯的振動現象，當局隨後實行雙向交通管制措施。關於大橋何出現振動的原因，以及橋身安全是否有保障，國際橋樑與結構工程協會主席、同濟大學教授葛耀君在會上表示，大跨度懸索橋出現振動是正常的，振動的原因可能是風、車輛等多方面因素，但要在可控範圍內，不能影響橋樑安全，不能影響行車人的感受。他指虎門大橋的渦振，沒有危及橋樑結構、行車安全，大橋的安全有保障。

他還說，通過緊急實施抑振措施，虎門大橋恢復正常。同時，還在準備更長遠的控制措施，保障大橋長期可靠運行。

廣東即將進入颱風季，廖海黎表示，颱風對懸索橋的主要影響是顫振，虎門大橋在設計時就在這方面做了充分的考慮，幾乎不會受到颱風影響。大橋此次出現渦振後，相關單位也做了試驗，顯示颱風條件下不會導致危險性顫振。

（澎湃新聞）