內地著名作家葉永烈逝世　享年80歲

內地著名作家葉永烈於今日（15日）在上海長海醫院去世，享年80歲。 據《澎湃新聞》報道，葉永烈兒子的友人證實，葉永烈於早上過世，目前還比較忙亂，不方便透露詳情。

葉永烈以兒童文學、科幻、科普文學及紀實文學為主要創作內容。（澎湃新聞）

據介紹，葉永烈筆名蕭勇、久遠、葉楊、葉艇。1940年8月30日生，是一級作家、教授、科普文藝作家、報告文學作家。葉永烈來自浙江溫州人，1963年畢業於北京大學化學系，後來成為上海作家協會一級作家、教授，以兒童文學、科幻、科普文學及紀實文學為主要創作內容。他也曾任中國科學協會委員、中國科普創作協會常務理事、世界科幻小說協會理事。

葉永烈從11歲起發表作品，19歲寫作第一本書，20歲成為《十萬個為什麼》的主要作者，21歲寫出《小靈通漫遊未來》，出版180多部著作。其中《小靈通漫遊未來》衍生出二三十種版本，不停重印，總共已經發行了400萬冊。

葉永烈的作品之一：《毛澤東與蔣介石》。（網上圖片）

葉永烈進入作協後，卻實現了小說與報告文學兩者之間的轉換。他指寫小說的人很多，可是在報告文學領域裏，中國當代重大政治題材的「禁區」還少有人涉足。葉永烈後來寫了「紅色三部曲」：《紅色的起點》、《歷史選擇了毛澤東》、《毛澤東與蔣介石》，輸出了台灣版，香港版，以及英文版，法文版，阿拉伯文版。2015年開始，葉永烈從紀實文學轉向長篇都市小說的創作，經過三年努力，完成135萬字的「上海三部曲」。

2016年香港書展期間，葉永烈曾到港參加座談會，分享如何以「七分跑三分寫」創作紀實文學的心得，他曾說：「真相是記實文學和報告文學的生命線，所以要大量的調查研究。」

（澎湃新聞）