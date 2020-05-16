【全國兩會】疫情下人大會議有新安排：會期縮短、不邀請境外記者

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，推遲兩個月的全國「兩會」即將在下周舉行。 其中十三屆全國人大三次會議將於下周五（22日）開幕，全國人大外事委員會主任委員張業遂日前接受官方傳媒訪問，介紹大會有關的工作新安排。

受疫情影響，今年全國人大會議將會縮短會期，並且不會邀請境外記者臨時來京採訪。圖為去年全國人大會議的情況。（中新社）

張業遂指，大會新聞中心此前已收到3000多名中外記者報名採訪會議的申請，但由於當前境外疫情擴散蔓延勢頭尚未得到有效遏制，中國面臨的防境外輸入、防境內反彈任務很重，為有效防控疫情、共同維護公共衛生與健康，故大會的安排有所調整。具體包括今年的會期會考慮適當縮短，具體議程、日程將分別由會前召開的預備會議及主席團第一次會議通過。

此外，全國人大會議將不會邀請境外記者臨時來京採訪，新聞發布會、記者會、代表通道、部長通道等採訪活動亦會將適當精簡及創新形式舉行，例如會採用視像方式。

今年全國人大會議的新聞發布會、記者會、代表通道、部長通道等採訪活動，亦都會有新安排，例如會採用視像方式舉行。圖為去年全國人大會議期間，國家統計局局長寧吉喆在部長通道接受採訪。（中新社）

張業遂表示，大會在舉行全體會議時，將會邀請各國駐華使節旁聽，以及邀請部分在京的中外記者到人民大會堂現場採訪。由於疫情關係，今年人大代表團不安排開放團組和集中采訪活動。但為積極回應媒體記者和社會的關切，各代表團今年將設立新聞發言人，及時發布該團的重要資料，代表團的新聞聯絡員亦將積極協助中外記者聯繫採訪。大會鼓勵人大代表積極接受採訪，將在代表駐地設立視像採訪室，為他們接受採訪提供便利。

（綜合報道）