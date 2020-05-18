【再度出手】商務部：對澳洲進口大麥徵收反傾銷及反補貼稅

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情下，中國和澳洲貿易爭端持續升級。繼暫停接受4間澳洲企業肉類產品的進口申報後，中方再度出手。 中國商務部周一（18日）晚間公布，自周二（19日）起對原產於澳洲的進口大麥徵收反傾鎖稅及反補貼稅，反傾銷稅率73.6%，反補貼稅率6.9%，徵收期5年。

商務部公布對原產於澳洲的進口大麥反傾銷調查和反補貼調查的最終裁定。（商務部網站截圖）

根據商務部網站，5月18日，商務部發布2020年第14號和第15號公告，公布對原產於澳洲的進口大麥反傾銷調查和反補貼調查的最終裁定，裁定原產於澳洲的進口大麥存在傾銷和補貼，國內產業受到了實質損害，且傾銷和補貼與實質損害存在因果關係，決定對上述產品徵收反傾銷稅和反補貼稅。

商務部稱，應國內大麥產業申請，該部曾於2018年11月19日和12月21日發布公告，決定對原產於澳洲的進口大麥發起反傾銷調查和反補貼調查。立案後，商務部嚴格按照中國相關法律法規和世貿組織相關規則進行調查，並做出上述最終裁定。

中方此前證實暫停澳洲4間牛肉商出口資格，外界有評論指，中澳之間的緊張不斷升級，正在損害澳洲最重要的貿易關係。（Reuters）

連日來，中澳關係漸趨緊張。早在5月10日，澳洲廣播公司就報道稱，針對澳洲推動新型冠狀病毒獨立調查，中國可能會對從澳洲進口的大麥徵收反傾銷和反補貼税，以此來報復澳洲。對此，中國外交部於5月11日強調，這是一起正常的貿易救濟調查案件，中方正根據相關法律和世界貿易組織規則推進有關調查。

不過，澳洲總理莫里森認為中方的調查同此前澳方對病毒源頭獨立調查的言論有關，並希望中方能就事論事。他表示，澳方尊重反傾銷調查，畢竟澳洲也曾就中國輸澳產品開展過調查，同時稱中澳貿易極其重要、對兩國都有利，但如果中方將之與病毒源頭調查聯繫，他會很失望。

莫里森（左）表示希望中方就事論事，如果中方將反傾銷調查與病毒源頭調查聯繫，他會很失望。（資料圖片／AP）

5月12日，中國外交部宣布，中國海關在對進口肉類產品進行查驗時，連續發現澳洲個別企業多批次輸華牛肉產品存在違反雙方主管部門共同確定的檢驗檢疫要求的情況，中方決定即日起暫停接受4間澳洲企業肉類產品的進口申報，並已經通報澳方主管部門，要求澳方全面徹底調查原因並作出整改。

對此，莫里森5月15日表示，他將在中國問題上堅持自己的立場，堅守澳洲的價值觀，不會做交易。莫里森說：「我們尊重他們的界限，因為我們希望我們的界限得到尊重，無論是在我們的外國投資規則上，還是在我們的技術規則、我們的人權規則和其他類似性質的事情上。」

中國外交部發言人趙立堅周一（18日）在例行記者會上表示，中國維護國家主權安全和發展利益的決心堅定不移，希望澳方把「尊重中方界限」的表態落到實處，真正從澳洲自身利益出發，用改善關係、深化兩國互信的實際舉措為兩國務實合作營造良好氛圍。

（綜合報道）