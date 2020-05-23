【港版國安法】英澳加外長聯合聲明關注　中方：粗暴干涉內政

英國外相藍韜文（Dominic Raab）、加拿大外長商鵬飛（Francois-Philippe Champagne）及澳洲外長佩恩（Marise Payne）在周五（22日）發表聯合聲明，對中國計劃在香港實施《國安法》深表關注，認為是破壞「一國兩制」及高度自治。 中國駐加拿大使館發言人其後發表談話，指英澳加外長的聯合聲明是「妄加評論」，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，今次全國人大的決定，是維護國家主權、統一和領土完整，築牢「一國兩制」制度根基的必要舉措。（中新社）

發言人指，香港自去年「修例風波」以來，港獨和本土激進分離勢力活動日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，外部幹預勢力和台獨勢力，「赤裸裸地加大干預香港事務，嚴重危害香港公共安全，嚴重挑戰『一國兩制』原則底線，對國家安全構成現實威脅」。今次全國人大的決定，是維護國家主權、統一和領土完整，築牢「一國兩制」制度根基的必要舉措，是保障香港長治久安，防範遏制外部勢力插手干預香港事務的必然選擇，「合理合法，勢在必行」。

發言人稱，世界上任何國家，無論單一制還是聯邦制，國家安全立法都屬於國家立法權力。全國人大及其常委會有權力也有責任根據香港的實際情況和需要繼續履行維護國家安全的憲制責任，包括制定與香港有關的維護國家安全的法律，繼續構建有關法律制度和執行機制。

發言人又稱，「港版國安法」是打擊的是極少數嚴重危害國家安全的港獨分子、暴力分子和外部幹預活動，保護的是遵紀守法的絕大多數香港市民，「全國人大的決定體現了法治原則，恰恰是為了香港廣大市民更好地享有和行使法定的各項權利和自由。這符合香港社會的根本利益，也符合包括加拿大在內的國際社會的共同利益」。

發言人強調，香港是中國的一個特別行政區，是直轄於中國中央人民政府的一個地方行政區域，香港維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。（中新社）

發言人在最後強調，維護國家安全是「一國兩制」的核心要義，是「一國兩制」賴以生存的基礎，「沒有『一國』，『兩制』也將不復存在」。中國政府將繼續貫徹「一國兩制」方針，這一決心堅定不移。同時，香港是中國的一個特別行政區，是直轄於中國中央人民政府的一個地方行政區域，香港維護國家安全立法的問題純屬中國內政，任何外國無權干預。

（中國駐加拿大大使館）