港版國安法｜港區政協今早前往政協禮堂　將獲韓正接見

十三屆全國人大三次會議昨日（22日）開幕，議程包括審議「港版國安法」。有份出席的港區全國政協委員表示，早上的聯組會議將獲主管港澳事務的國務院副總理韓正接見。 港區全國政協委員昨晚發表共同聲明，支持建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，並對草案表示堅決支持和擁護；在國家安全遭受嚴重威脅、相關法律缺失的情況下，由中央出手解決香港在維護國家安全方面的突出問題是勢在必行。

港區全國政協委員日前乘專機到北京出席兩會。（資料圖片）

港區全國政協委員今早乘坐小巴到政協禮堂出席聯組會議。據港區政協透露，國務院副總理韓正將會接見並發表講話。消息指，會面約一個半小時。

港區政協昨晚發表共同聲明，提到回歸後特區在維護國家安全方面存在明顯的法律制度漏洞，反修例風波以來反對派勾結外部勢力大肆破壞，「港獨」激進勢力日益猖獗，暴力恐怖活動不斷升級，嚴重損害香港法治和經濟民生，危害國家主權、安全和發展利益。在國家安全遭受嚴重威脅、相關法律缺失的情況下，由中央出手解決香港在維護國家安全方面的突出問題，勢在必行。

聲明又強調，「港版國安法」針對分裂國家、顛覆政權、恐怖主義及外國干預等嚴重危害國家安全行為，絕大多數守法市民的權利和自由不會有任何影響，呼籲市民為共同福祉支持國家立法，確保「一國兩制」行穩致遠。