【孟晚舟引渡案】引渡聆訊將繼續　華為：對判決感失望

加拿大卑詩省最高法院5月27日宣判，華為副董事長孟晚舟一案符合「雙重犯罪」標準，引渡聆訊將會繼續。法官霍姆斯（Heather Holmes）指出，孟晚舟的做法將嚴重限制加拿大在引渡欺詐及其他經濟犯罪方面履行其國際義務的能力。

48歲的孟晚舟由住所離開時笑容滿面，到庭聽裁決期間並無向記者發表講話。

法官在23頁的判詞指，引渡案所要求的雙重犯罪要素適合今次案件，美國制裁對雙重犯罪影響的分析及背景已被充分考慮。

外界預料，下一場引渡聆訊證會在6月開始，預計在9月底10月初宣布。外界相信孟晚舟律師團隊會提出上訴，阻止她被引渡到美國。

孟晚舟代表律師溫加滕（Reid Weingarten）表示，孟晚舟不應成為中美之間的押注或人質，又形容今日的裁決只是漫長過程中開端，他們相信最終將實現正義。

華為表示對判決感失望，他們相信孟晚舟是清白，並會繼續支持孟晚舟尋求公正判決和自由。華為希望加拿大的司法體系最終能還孟晚舟一個清白，她的律師團隊將不懈努力，確保正義得到伸張。

中加兩國關係緊張

孟晚舟2018年12月在過境溫哥華機場期間，加拿大應美方要求將其拘捕。美方以孟晚舟涉嫌違反美國出口管制，以假帳資料掩護，向伊朗出售科技為由，要求加拿大引渡孟晚舟到美國受審。

中方及後拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），並堅持加國必須釋放孟晚舟，中加兩國關係因此緊張。