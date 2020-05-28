【孟晚舟引渡案】加法院判符合「雙重犯罪」標準　引渡聆訊將繼續

加拿大卑詩省最高法院5月27日宣判，華為副董事長孟晚舟一案符合「雙重犯罪」標準，引渡聆訊將繼續。不過，一般相信孟晚舟律師團隊會提出上訴，阻止她被引渡到美國。

孟晚舟引渡案：孟晚舟目前仍在加拿大住所中軟禁，必須在腳配戴追縱器。圖攝於2019年9月，孟晚舟在溫哥華家門前。（Reuters）

法官在23頁的判詞指，引渡案所要求的雙重犯罪要素適合今次案件，美國制裁對雙重犯罪影響的分析及背景已被充分考慮。

在判決前，加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）稱該國司法獨立，故政府毋須就結果解釋或道歉。

加拿大電視公司新聞網 （CTV）報道指，相信孟晚舟的律師團隊會以孟晚舟案被政治介入，及她在溫哥華機場被捕時，遭警方侵犯權利中的入手。孟晚舟在被捕不久後，美國總統特朗普（Donald Trump）曾表示如果若美國能與中國達成更好的貿易協議，他會考慮介入案件。

報道引述法律專家指出，最終案件可能會搬到加拿大最高法院解決，連同庭審等程序，整個案件可能需時數年。

中加兩國關係緊張

孟晚舟2018年12月在過境溫哥華機場期間，加拿大應美方要求將其拘捕。美方以孟晚舟涉嫌違反美國出口管制，以假帳資料掩護，向伊朗出售科技為由，要求加拿大引渡孟晚舟到美國受審。

中方及後拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor），並堅持加國必須釋放孟晚舟，中加兩國關係因此緊張。