【一分鐘看世界】 孟晚舟案首判決、SpaceX飛龍延期、歧視風波

今天是5月28日星期四，時晴時雨的一天，你需要知道的國際新聞：

孟晚舟的「關鍵判決」

加拿大卑詩省最高法院5月27日宣判，華為副董事長孟晚舟一案符合「雙重犯罪」標準，意味孟晚舟將合乎美加引渡條件，總理杜魯多表明政府屆時不會就判決解釋或致歉。這宗案件發生至今接近一年半，更是牽連到加拿大、美國和中國之間的關係……（按此閱讀更多）

孟晚舟引渡案：孟晚舟目前仍在加拿大住所中軟禁，必須在腳配戴追縱器。圖攝於2019年9月，孟晚舟在溫哥華家門前。（Reuters）

香港特殊待遇不再？

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）5月27日指出，已向國會表明，不再視香港為高度自治，將不再保證香港獲回歸前的特殊待遇，又形容北京推動「港版國安法」只是「一系列從根本上破壞香港自治和自由的最新行為」。路透社周三（27日）引述消息人士報道，指特朗普政府會採取行動回應「港版國安法」，並正考慮暫停香港的獨立關稅優惠……（按此閱讀更多）

疫情下的太空任務

私人企業太空探索科技公司（SpaceX）與美國太空總署（NASA）原訂在美國東部時間5月27日下午發射可回收的獵鷹9號（Falcon-9）火箭，接載美國太空人上太空。不過由於天氣惡劣，計劃被迫順延至5月30日。該公司亦為他們設計新款太空衣，令這次任務充滿不同話題。本來每次執行太空任務都吸引大量民眾到附近湊熱鬧，但受到疫情影響，整個安排都與以往不一樣……（按此閱讀更多）

美國本土的歧視風波

歧視問題不時在全球各地出現，在美國，最近就接連傳出涉及種族歧視的事件。當中包括因為新型冠狀病毒疫情而導致亞裔人士遭受歧視情況，紐約當局更為此投放資金進行反歧視宣傳。除了亞裔人士，黑人是另一個經常遭到白眼的族群，例如在中央公園就有一名黑人好言相勸一名白人女子用狗帶繫着同行狗隻時，對方突然稱受到威脅而報警。另外，明尼蘇達州有警員拘捕一名黑人男子時，以膝部壓制對方，最終更造成人命傷亡……（按此閱讀更多）

↓↓途人拍下的影片顯示，喬治・佛洛伊德並沒有明顯反抗警員的動作。

MORE: Video obtained by CBS News shows what appears to be the start of the confrontation between George Floyd & Minneapolis police officers. A restaurant's security footage shows cops taking him into custody, but the restaurant owner says it does not show Floyd resisting arrest. pic.twitter.com/KR8r7B1WPl — CBS Evening News (@CBSEveningNews) May 26, 2020

Twitter大戰特朗普

Twitter一直是特朗普「網上治國」的主要平台，在11月舉行的總統大選更加成為他暢所欲言的話題。不過他日前談及郵寄選票一事時，就被Twitter加上「事實核查」的標籤，令他大感不滿，這亦是Twitter及Facebook等網上平台在選前「打假」的措施。但話說回來，特朗普為甚麼對郵寄選票問題如此執著？（按此閱讀更多）

特朗普的推文首次被Twitter加上事實資訊的標籤。（Twitter@realDonaldTrump）

↓↓↓想看看世界各地民眾在疫情持續期間的日常生活，請點擊放大觀看：

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