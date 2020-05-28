福建去年GDP達4.23萬億人幣首超台灣　台學者：遲早的事

大陸福建省GDP總量首超台灣，引發外界關注。全國人大代表、海峽兩岸關係協會會長張志軍稱，此事「是歷史性突破，對對台工作具有深遠意義」。 不過，對此，台灣輿論界卻頗為「平靜」。台媒引述台灣經濟學者的話稱，福建「超越台灣是遲早的事」。

公開數據顯示，2019年台灣GDP初步數據為18.90萬億新台幣，約合4.22萬億元人民幣。而最新數據顯示，福建省2019年GDP達到了4.23萬億元人民幣（經濟增速7.6%），一舉反超台灣。

福建經濟總量首次反超台灣，全國人大代表、海峽兩岸關係協會會長張志軍認為「這特別值得一提」。他說，地處對台工作最前沿的福建，2019年地區生產總值首次超過台灣，「是歷史性突破，對對台工作具有深遠意義」。

海峽兩岸關係協會會長張志軍。（資料圖片）

張志軍表示，「習近平總書記5年前兩會期間曾對兩岸關係的發展作出一個極為重要的論斷，指出，『從根本上說，決定兩岸關係走向的關鍵因素是祖國大陸發展進步』，強調『我們要保持自身發展勢頭，同時採取正確政策措施做好台灣工作』」。

張志軍說，「這一論斷揭示了祖國大陸的發展進步與實現祖國統一的邏輯關係和對台工作的立足點。」「我們取得的發展進步，都將提升國家捍衛主權安全、遏制「台獨」分裂活動、抵禦外來干預、推進祖國統一、實現民族復興的綜合實力，並可通過正確的政策措施轉化為對台灣社會和對兩岸關係走向的影響力和塑造力。」

台灣《中時電子報》5月27日的報道以圖文的形式，列出了台灣地區與大陸多個省份在GDP方面的對比，並援引學者的話說：「福建這20年來成長速度越來越快，且人口比台灣多，超越台灣是遲早的事。隨着大陸產業轉型升級、勞工素質水平提升，未來大陸可能成為台灣的競爭對手，帶來壓力。」

台灣，淡水老街出遊人潮。（中央社）

根據相關數據，台灣與大陸各省份在GDP方面比較，列福建省之後，湖南省之前，落後廣東、江蘇、浙江、山東、河南、四川、湖北。

台媒報道援引中經院第一研究所助研究員王國臣的說法，福建人口約3,856萬，台灣人口則為2,378萬左右，GDP是人口多當然規模就大，福建比台灣多了1.5倍的人口，超越台灣是可以預期的，而廣東早就超越台灣，光看GDP總量是不準確的。

中經院第一研究所副研究員吳明澤也表示，過去二十年來，福建成長速度越來越快，比台灣還快，「超越台灣也是遲早的事」。