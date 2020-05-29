台立法院共同聲明反港版國安法　成立「台灣國會香港友好連線」

全國人大此前通過「港版國安法」，也引起台灣方面關注。台灣立法院5月29日由立法院長游錫堃宣讀朝野黨團共同聲明，內容除了包含朝野對於中國大陸強行通過「港版國安法」的譴責之外，更呼籲台灣政府將依《香港澳門關係條例》積極完善救援港人工作，還於同日成立 「台灣國會香港友好連線」。

共同聲明指出，基於自由、民主、人權等普世價值，台灣立法院堅定支持港人捍衛民主自由的訴求，對中國大陸略過香港立法會制定「港版國安法」嚴重破壞「港人治港，高度自治」等承諾表示關切、「強烈遺憾及嚴厲譴責」，更支持港人的民主與自由及「雙普選」。

朝野黨團對於中國大陸人大通過港版國安法的共同聲明。（國民黨立法院黨團提供）

除了呼籲台灣政府將依循《港澳條例》積極完善救援港人工作之外，聲明還指出，台灣立法院將持續密切關注香港情勢後續發展，並依據《中華民國憲法》的精神及規範，要求陸委會每季提出「香港特殊地位檢討報吿」，評估香港政治、經濟、社會面向的獨立性，並因應時勢變化適時檢視《香港澳門關係條例》相關規定與監督政府相關部會實際執行情況。

針對援港工作，聲明指出，台行政院應積極落實「香港人道援助關懷行動專案」，不停止對追求香港民主自由受到破壞的港人依法給予必要的協助，以具體行動給予香港人民支持、關懷與協助。

「台灣國會香港友好連線」同於5月29日在台灣立法院舉辦成立大會，由無黨籍立委林昶佐擔任會長、副會長則為民進黨立委洪申翰，該會一共有48位跨朝野黨團的立委加入，顯現出挺香港已成台灣朝野黨團共識。

立法院秘書長林志嘉（右）則代表主持會議的立法院長游錫堃前來發言，以表達立法院對該連線的支持。（洪嘉徽／多維新聞）

林昶佐在致詞時表示，「中國的惡劣專斷反而促成跨黨派的團結」，連朝野黨團都已發表對於「港版國安法」的共同聲明，此時應為關鍵時刻，台灣與香港人民皆需團結，一同支持香港，台灣人更應與全世界站在一塊一同支持香港，「台灣國會香港友好連線」未來將把本（29）日發佈朝野共同聲明的精神延續下去，使本（第10）屆立委成為立法院最支持香港的一屆。

洪申翰則指出，中共制定「港版國安法」，是對於全球民主國家極大的挑釁，也在觀光世界民主國家對此事的回應，故在此情況下，必須要有跨國、跨社會連線來「抵制、反制」中共本次挑釁，畢竟一旦本次中共挑釁成功，未來將台灣難以抵禦從中共來的「威權擴張」。

台灣國會香港友好連線成立大會，中為該會會長林昶佐，左二為副會長洪申翰。（洪嘉徽／多維新聞）

洪申翰更指出，隨着「港版國安法」的通過，未來台灣也需思考，如何與香港人民就經貿文化、能源議題、歷史等議題建構新關係，並在此新關係下創造未來更多可能性來抵禦來自中共的挑釁與粗暴壓制。

與會的陸委會副主委邱垂正則在致詞時提到，大陸假借國安之名，行侵害香港民主自由之實，此舉只會引發更多人不滿與社會的不穩定性，也將提高各國在香港駐點的風險，危及香港身為國際金融中心的地位；邱垂正更說，自1997年香港迴歸以來，中共不斷侵蝕港人自由，本次制定「港版國安法」，也讓台灣人更清楚「一國兩制的真正本質」，將使台人更珍惜現有民主制度與生活方式。

邱垂正表示，「台灣作為亞洲的民主堡壘，會盡最大的努力與能力和香港民眾站在一起，協助香港，而且會永遠支持香港人民追求至高無上的普世價值。」