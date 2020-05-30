港版國安法｜台立法院籲完善救港人工作　國台辦：干預必自食惡果

中國大陸全國人大周四（28日）表決通過「港版國安法」，也引起台灣方面關注。台灣立法院5月29日由立法院長游錫堃宣讀朝野黨團共同聲明，譴責大陸強行通過「港版國安法」，呼籲台灣政府積極完善救援港人工作，還於同日成立 「台灣國會香港友好連線」。 對此，大陸國台辦發言人馬曉光周六（30日）回應稱，台立法院這些圖謀不會得逞，插手干預香港事務，必將自食惡果。

「台灣國會香港友好連線」成立大會，中為該會會長林昶佐，左二為副會長洪申翰。（洪嘉徽／多維新聞）

馬曉光指出，全國人大涉港立法的目的是為維護國家主權、安全、發展利益，保障香港長期繁榮穩定，保障「一國兩制」行穩致遠。針對的是危害國家安全的外部勢力、分裂勢力、暴恐勢力，保護的是香港市民依法享有的各項權利和自由。

他說，民進黨當局和島內一些政客一而再、再而三歪曲事實，顛倒黑白，妄加指責涉港立法，就是因為有關涉港立法要斬斷「台獨」「港獨」勾連亂港分裂的黑手。

馬曉光又表示，台立法機構發表所謂「聲明」，推動所謂「立法」、行政措施，給亂港分子提供「救援」，是對違法暴恐勢力的公然庇護，進一步暴露其搞亂香港、攻擊「一國兩制」、謀求「台獨」的政治本性，其圖謀不會得逞，插手干預香港事務，必將自食惡果。

5月29日，《反分裂國家法》實施15周年座談會在北京舉行。全國人大常委會委員長栗戰書在會上發表講話。（中新社）

針對大陸周五（29日）召開《反分裂國家法》實施15周年座談會，馬曉光指出，這充分表明了大陸遏制打擊「台獨」分裂的堅強決心、維護兩岸同胞利益福祉的永恆初心、推進祖國完全統一的必勝信心。

馬曉光還稱，大陸將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持體現「一個中國」原則的「九二共識」，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間，希望台灣同胞認清「台獨」分裂的嚴重危害，看清大勢。

（新京報／新華網）