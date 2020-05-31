【中印對峙】網傳解放軍士兵遭印軍圍毆　頭破血流軍車被破壞

中印邊境對峙持續。5月31日，網上流傳的一段影片顯示，在疑似班公錯對峙地區，有一名解放軍士兵被印度軍人毆打，頭破血流，軍車亦被破壞。

影片顯示，一群印度軍人在湖邊的一條道路上破壞一輛車標為「東風猛士」的裝甲車，而且兩名印軍「拎着」一名受傷士兵，隨後將其放在長盾牌下。

從後續影片片段看，這名受傷的士兵腦袋被打破，鮮血直流。而從士兵所穿的迷彩服來看，可以確定是一名解放軍士兵。至於該士兵是為何被印軍毆打，影片尚未交代。

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另外，從影片看向另一邊，一群解放軍士兵也在集結，跟印軍相互扔石頭。之前被砸的東風猛士裝甲車則不斷往後退，印軍趁機向前推進。

這一解放軍被打的影片在內地網絡已經傳開，不少中國網友「群情激憤」，認為這是一種恥辱。截至目前，中國軍方尚未回應此事。

傳兩軍向邊境調動軍力

近段時間以來，中印在加勒萬河谷和班公錯爭議地區發生對峙事件，根據印度媒體的說法，中印兩軍均有人員受傷。隨着局勢的發展，印度方面披露的消息指，已經派遣大批軍車馳援對峙一線，從視頻可看到除軍用運輸車外，還有坦克等重型武器。解放軍方面同樣亦進行重武器的調動。

稍早前，中國軍方回應稱，中印邊境對峙局勢正處於管控中。