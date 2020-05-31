國台辦：以最大誠意和努力爭取和平統一　但絕不為台獨留下空間

國台辦發言人馬曉光表示，解決台灣問題，實現統一，是中國人民和全體中華兒女的共同願望。15年前，針對「台獨」分裂活動猖獗，全國人大製定實施《反分裂國家法》，這是國家意志和人民利益的集中體現。《反分裂國家法》實施15年來，在遏制「台獨」分裂圖謀、推進和平統一方面發揮重要作用，為維護台海和平穩定、促進兩岸關係發展、維護廣大台灣同胞福祉提供堅實法治保障。

馬曉光指出，當前，台海形勢複雜嚴峻，「台獨」分裂勢力挑釁動作不斷，嚴重損害兩岸同胞切身利益和中華民族根本利益，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重挑戰維護國家主權、領土完整和發展利益的底線。29日上午，《反分裂國家法》實施15周年座談會在人民大會堂隆重舉行，中共中央政治局常委、全國人大常委會委員長栗戰書發表重要講話，充分表明了遏制打擊「台獨」分裂的堅強決心、維護兩岸同胞利益福祉的永恆初心、推進祖國完全統一的必勝信心。

國台辦發言人馬曉光。（資料圖片）

馬曉光說，世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國。「台獨」分裂活動都是非法、無效的。如果「台獨」分裂勢力膽敢以身試法必遭嚴懲。任何外部勢力企圖干涉中國內政、把台灣從中國分裂出去的圖謀都是不可能得逞的。

馬曉光表示，祖國必須統一，也必然統一，這是歷史定論，也是中華民族偉大復興的必然要求。將堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持「九二共識」，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不為各種形式的「台獨」分裂活動留下任何空間。希望廣大台灣同胞認清「台獨」分裂的嚴重危害，看清大勢，把握機遇，一道共同推動兩岸關係和平發展，推進和平統一進程。