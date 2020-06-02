微信被指監聽用戶聊天記錄推送廣告　騰訊否認：絕不會做

內地有網傳短片指，微信監聽用戶的聊天記錄，並以此推送相應的廣告給用戶。 對此，騰訊微信團隊昨日（1日）發文稱，聯天內容屬於用戶的通信秘密和個人隱私，監聽、監視用戶聊天並推送廣告，微信是絕不會做的。

內地有網傳短片指，微信監聽用戶的聊天記錄，並以此推送相應的廣告給用戶。（網上圖片）

內地網上有一些短片聲稱「微信正在監聽你的聊天記錄」，並在中中傳授「1分鐘關閉」的訣竅，實際上是指導用戶關閉微信個性化廣告，即平台對用戶的瀏覽偏好進行收集和標記，與商品進行匹配推送廣告。

對此，騰訊微信團隊通過微信官方闢謠平台「謠言過濾器」發文否認，稱聊天內容屬於用戶的通信秘密和個人隱私，微信不會監測用戶的聊天記錄，騰訊更不會通過監測用戶聊天記錄來推送廣告。

收到與聊天相似的廣告內容屬「巧合」

騰訊微信團隊指，所謂的「按照聊天內容推送廣告」，更是典型的「嫁接」謠言。騰訊的廣告投放標籤是針對用戶群體而非單個用戶，且所有的廣告投放都經過加密處理。微信上的廣告投放基於用戶的合法授權和騰訊的數據技術支持誕生的，可以保護用戶隱私的安全。而監聽、監視用戶聊天並推送廣告，「微信是絕不會做的。」

騰訊微信團隊又指，一般來說，廣告主會選擇把廣告投放給設定的目標人群，通常投放的人群非常廣，因此很容易出現用戶收到的廣告「恰好」和自己日常聊天或瀏覽內容相似的巧合。這並不是「監聽、監視」用戶聊天，而是正常的概率事件。