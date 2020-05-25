【影響力排第一】微信號「至道學宮」被封　曾稱「美國人食人肉」

微信文章平均閱讀量達到170萬的公眾號「至道學宮」，近日被指因為「過度反美」遭騰訊官方封號處理。 在其最近一篇微信文章《瀕死：美國沉沒》中，「至道學宮」稱美國隱瞞新冠肺炎的死亡人數，還說「美國把這些屍體做成了凍肉」、「美國人吃人肉是傳統」，引起極大爭議。

「至道學宮」稱美國把這些屍體做成凍肉，引起極大爭議。（微信）

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據顯示，截至5月25日中午，美國新冠肺炎確診個案累計增至1,643,449宗，死亡個案累計有97,722宗。但在公眾號「至道學宮」的文章中，作者「白雲先生」估計美國目前至少有1500萬新冠肺炎患者，病亡人數「保守估計超過100萬」。

文章又質疑美國處理屍體的能力，指其不可能在火葬場燒屍，也不是用「萬人坑」埋屍，而是把屍體做成「凍肉」：「非常有可能的猜測是，美國把這些屍體，做成了凍肉，把它充作牛肉豬肉，或者其他的什麼肉，或者加工成熟肉，或者搞成人肉漢堡包，人肉熱狗，給其他的美國人吃掉了……吃人肉，既能解決經濟危機食物短缺的問題，也能解決屍體處理的問題，可謂是一舉兩得。」

文章引起網民熱議，許多人認為「至道學宮」是在造謠：「你可以反美，但不可以反智」、「感覺是類邪教形式的自媒體」、「怎麼會有這樣癔症般狂想文字呢？」。但網上流傳的一張截圖顯示，該文章讚賞（喜歡作者）的人數為753人，按照系統默認最低數額每人5元（人民幣．下同）計算，這篇文章的收入至少也有三四千元。

而上述文章發表後，「至道學宮」遭到微信封號，其公眾號顯示，「由用戶投訴並經平台審核，涉嫌發布不實信息，帳號已被停止使用」。「至道學宮」官網周日（24日）則發公告稱，「遭水軍大規模投訴，微信公眾號暫時被封」。

據內媒《新京報》報道，在此之前，這個公眾號還有一篇代表性文章，講美國和中國對抗「必然慘敗」。文章指，因為中美之間有時差，中國比美國12小時，這樣中國導彈可以打到美國，而美國導彈注定永遠打不到中國。

「至道學宮」的文章稱，因為中美之間有時差，所以美國導彈注定永遠打不到中國。（網上圖片）

據悉，號稱「有思想的人都在這裏」的公眾號「至道學宮」，在自我介紹中指，創立目的是為了「正本清源，復興弘揚正統的華夏思想和文化」。網民根據其文章的閱讀量推測，其粉絲應該在數百萬至一千萬之間。內地4月公眾號原創榜單排名中，「至道學宮」的影響力評價指數位列榜首，文章平均閱讀量達到170萬以上。

至道學宮的西瓜指數（公眾號影響力評價指數），在4月份所有公眾號原創榜單中排名第一。（網上圖片）

目前「至道學宮」的微博帳號仍然正常運營，該組織還建議讀者添加微信個人好友，以方便直接收到最新文章。不少網民在其微博貼文留言稱要繼續舉報投訴，「至道學宮」則回覆指對方是「水軍坑的蟲子」、「下水道裏的蟲子」、「水軍狗」。但也有不少網民表示已「順利添加」，並表態稱會繼續支持「至道學宮」。

（綜合報道）