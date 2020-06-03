專訪｜陳文敏：23條內容具體有優先性　促增「港版國安法」透明度

全國人大在兩會通過「港版國安法」決定草案，授權人大常委會草擬具體法律，並根據《基本法》第18條，納入《基本法》附件三，直接在港宣布實施，有別於《基本法》第23條，由香港特區政府自行立法。 港大法律系教授陳文敏接受《香港01》訪問時表示，23條條文具體表述本港的國安法「應自行立法」，相對於18條作為普遍引入全國性法律的條文，在法理上更有優先性，他擔心由人大常委會為「港版國安法」立法，將改變《基本法》規定。 面對國安法勢在必行，陳文敏認為，中央政府應增加立法的透明度，而無諮詢港人的做法不理想。

5月28日，全國人大表決通過授權人大常委會制定「港版國安法」。（美聯社）

陳文敏指出，一個法制內不時會有兩條條文相互衝突，而立法用意較為具體、專門的條文，具有優先性原則。在《基本法》第23條及第18條上，他認為，23條是具體為了國家安全的立法工作而制定，而18條則只是普遍應用於如何將全國性法律在港實施，前者明顯較有優先性，故國安法律理應按《基本法》要求，由香港自行立法。

他又指，《基本法》第23條的背景，是港人對內地制定與國家安全有關法例的標準沒信心，當年才寫在《基本法》內，交由香港自行立法。他質疑，如果可以由中央政府另行立法，會令23條中「自行立法」四字失去意義，變相有違《基本法》第23條的立法原意。

根據《基本法》第23條，香港特別行政區「應自行立法」禁止任何叛國、分裂國家等行為。

香港大學法律學院公法講座教授陳文敏（資料圖片）

人大有權修改《基本法》 刪「自行立法」字眼

支持中央立「港版國安法」的其中一個觀點，指特區由全國人大按憲法成立，故中央絕對有權為香港立法。陳文敏認為，除了「有沒有權」的問題，亦應探討有否限制。他舉例指，港府絕對有權力發出食肆牌照，但在授權食物及環境衞生署發牌後，亦不能隨意由特首提出向某間食肆發牌，而人大正正是設立了《基本法》的條文，約束了他們不可隨意幫香港立法，否則就是改變了「一國兩制」構想。

他指，人大其實有權修改《基本法》，可於刪去23條內「自行立法」的四字後才幫香港立法，認為這是相對尊重法制的做法。

至於是否有必要立「港版國安法」，陳文敏認為，本港的刑法已大致概括了有機會違反國家安全法例的行為，包括已有的叛國罪、煽動罪、暴動罪、《社團條例》等，而2003年港府的《基本法》23條立法建議，不少都是將現行法例加以整理而成，「我唔同意有人話現時有漏洞，無嘢保護」。

陳文敏擔心新法例的有關用語空泛，例如何謂「外部勢力」；和平示威活動會否被入罪，亦屬未知數。

《基本法》。（資料圖片）

憂內地不熟普通法

面對人大常委會為港立法，不少本港法律學者呼籲多吸收普通法專家的建議。陳文敏認為，現時立法完全沒諮詢港人意見，有如當年23條立法，港府亦拒以白紙草案諮詢，「真係要睇到條文先有討論空間」。他說，剛在今年「兩會」通過的《中華人民共和國民法典》，亦有經過諮詢過程。

現時「港版國安法」由人大常委會草擬立法，陳文敏擔心草擬者不熟悉本港普通法制，即使有熟知者，草擬過程亦難免有盲點，而內地方面亦有其政治考慮，他認為情況並不理想。他希望中央能以開放態度處理國安法的問題，增加立法透明度，不要令人有「用政治壓下來」的感覺。

在人權保障方面，陳文敏指，將視乎制定「港版國安法」時，入罪行為所定的範圍有多闊。他強調，「港版國安法」不可隨意限制市民的人權、自由，條文必須寫得明確、有關行為應要具體證明有問題才可入罪。