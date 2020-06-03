【新冠肺炎】中南海召開特殊座談會　聚焦構建強大公共衛生體系

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情後，中國官方開始思考如何構建強大的公共衛生體系。隨着中國疫情防控阻擊戰取得戰略成果，疫情防控進入常態化，公共衛生和醫療服務體系「補短板」提上日程。 6月2日，中共高層圍繞疫情召開一場特殊的座談會，規格頗高，習近平、李克強、王滬寧等中共中央領導出席，鍾南山、童朝暉、張伯禮等來自衛生防疫、公共管理、衛生法等各大領域的專家學者發言。官方通稿顯示，針對如何構建強大的公共衛生體系，中共高層提出3個關鍵詞：科學、人民、制度。

疫情防控首先是科學問題。習近平在座談會上強調，科學技術是人類同疾病鬥爭的鋭利武器，人類戰勝大災大疫離不開科學發展和技術創新。他指出，「這次新冠肺炎患者救治工作，我們堅持人民至上、生命至上，前所未有調集全國資源開展大規模救治，不遺漏一個感染者，不放棄每一位病患，從出生不久的嬰兒到100多歲的老人都不放棄，確保患者不因費用問題影響就醫。」

中國疫情防控取得重大進展。圖為2020年5月15日，身着防護服的醫務人員正在為武漢居民進行核酸檢測。（Reuters）

在對外合作方面，習近平表示，「疫情發生以來，中國積極履行國際義務，密切同世界衛生組織和相關國家的友好合作，主動同國際社會分享疫情和病毒信息、抗疫經驗做法，向100多個國家和國際組織提供力所能及的物質和技術援助，體現了負責任大國的擔當。」

習近平說，健全疾病預防控制體系，重在如何防患於未然；增強早期檢測預警能力是當務之急；提升應急醫療救治儲備能力可以有備無患；全面社會健康管理是解決事關人民健康的全局性、長期性問題；推進相關法律修改和制定工作是衛生法治保障等。

官媒《人民日報》海外版旗下公眾號「俠客島」就此評論稱，治理中國這樣一個大國，怎麼可能一路平坦？關鍵在於面對問題時，是逃避還是直面，是甩鍋推諉還是擔當盡責，是隻解決眼前個案還是完善體制機制從長計議。若套用中醫的一句話，補制度短板和不足就像「治未病」，這是中醫的智慧，也是大國之治的智慧。

蓬佩奧除了發表疫情相關的涉華講話，亦多在印太戰略、5G、南海、一帶一路等多個話題上推動對中國不利的輿論環境。（Getty Images）

自疫情爆發後，美國政府稱新型冠狀病毒是「中國病毒」、「武漢病毒」，將矛頭直指對準中國和世衛組織，還有其歐洲盟國。有分析稱，美國國家體制和醫療體系中的弊端，是其錯失疫情防控「窗口期」的根本原因。美國是聯邦制國家，聯邦政府無權干涉各州政府在其內部事務上的決策，各州政府也很難獲得聯邦政府的有力支持。這一制度設計成了美國上上下下在疫情防控方面相互踢皮球、甚至你爭我奪防疫物資的藉口。

另外，美國的醫院大部分是私立醫院，只是為特定階層服務的工具，新冠病毒核酸檢測一度成為富人、名流等特定階層的特權，每人每次要花費4500美元之多的高昂檢測費用，讓很多輕症或無症狀普通群眾望而卻步。

而且，美國沒有建立起全民醫保體系，雖然有各式各樣的商業醫療保險，但覆蓋面實在有限，大部分美國人的醫療保險只能報銷很少一部分，天價救治費用實在負擔不起。因此，疫情肆虐之際卻有不少美國醫院為了降低成本而裁減醫護人員，這樣的怪事也就不足為奇了。美國醫療體系的階級屬性、逐利本性十分突出，再搭配上高昂診療費用，必然導致在早期病例可能已大量存在的情況下，卻無法進行批量篩查和有效救治，進而加劇了新冠病毒的傳播速率和致死數量。