【新冠肺炎】黑龍江牡丹江市疫情反覆　市委書記易人

黑龍江省牡丹江市近期出現新冠肺炎疫情反覆，連續發現15例無症狀感染者。該市早前宣布，於6月起開展全民核酸檢測工作。 值得注意的是，當地媒體3日報導顯示，牡丹江市委書記一職已換人。

牡丹江市委書記原為馬志勇。不過，牡丹江新聞聯播6月3日報導，牡丹江市委書記、市新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作領導小組組長楊廷雙深入市區部分核酸檢測點調研指導核酸檢測工作。這顯示，該市市委書記已經換人。

新任牡丹江市委書記楊廷雙。（人民網）

楊廷雙出生於1965年1月，畢業于東北林業大學，2003年10月任省科技廳副廳長、黨組成員，2013年12月晉升廳長、黨組書記。2018年2月，楊廷雙接替了馬志勇，出任黑龍江七台河市委書記，而當時馬志勇轉任牡丹江市委書記。兩年後，楊廷雙再次接替了馬志勇的職務。

牡丹江是黑龍江省東南部中心城市，轄綏芬河、海林、甯安、穆棱、東甯、林口6個縣（市）和東安、西安、愛民、陽明4個城區。全市總面積4.06萬平方公里，總人口280萬人。

此次新冠肺炎疫情期間，牡丹江下轄的綏芬河市作為俄羅斯入境中國的重要口岸，一度面臨很大的疫情防控壓力。不過，5月12日，409例經綏芬河口岸入境的輸入病例全部治癒出院，實現了清零。

原牡丹江市委書記馬志勇。（微博）

然而，從5月25日開始，牡丹江又發現了一些無症狀感染者：5月25日新增2例、5月26日新增5例、5月27日新增4例、5月31日新增2例、6月1日新增2例。

截至6月3日24時，黑龍江現有無症狀感染者15例，全部在牡丹江。為此，當地決定高三學生再次停課、公路客運停運，並進行全民核酸檢測。

（微信公眾號長安街知事）