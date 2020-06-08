網民拍到廣州塔「被雷劈」全過程　官方澄清：是主動「接閃」避雷

近日廣東雨水不斷，時常雷電交加。有網友就拍到多張有「中國第一高塔」之稱的廣州塔「遭雷擊」的整個過程。

有網友拍到廣州塔「遭雷擊」的整個過程：

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該輯照片由一名網民在7日（周日）傍晚拍攝。據廣州塔官方微博介紹，其實這不是廣州塔「被雷擊」，而是「接閃」，廣州塔通過主動出擊、和雷電「接吻」的方式，達到避雷目的。

廣州塔又稱廣州新電視塔，暱稱「小蠻腰」，於2010年9月正式對外開放。廣州塔塔身主體高454米，天線桅杆高146米，總高度600米，是中國第一高塔，世界第四高塔。廣州塔塔身168-334米處設有「蜘蛛俠棧道」，是世界最高最長的空中漫步雲梯。塔身422米處設有旋轉餐廳，是世界最高的旋轉餐廳。塔身頂部450-454米處設有摩天輪，是世界最高摩天輪。

廣州塔在雷雨時節常常「被雷擊」。（網絡圖片）

防雷級別堪比軍火庫

內媒曾介紹過廣州塔的避雷設施。由於廣州塔塔身較高且頂部帶有天線桅杆，從雲層直接打到天線桅杆的直擊雷是防雷首要考慮對象。對此，設計師在天線桅杆上專門安置了防雷接閃裝置，並在塔身頂部設計了避雷網格，由它和塔身金屬鋼外筒、塔底的接地網格共同組成傳導線路。

除了塔頂可能遭遇直擊雷，廣州塔的側面也可能被側擊雷擊中，對此塔身的各樓層金屬欄杆、金屬門窗、玻璃幕牆等都直接跟塔身的防雷裝置聯結，且聯結點不少於兩處，確保側擊雷帶來的電流也可以被引到地面。

雷電所帶來的電磁脈衝對塔內電子設備也會帶來干擾，會導致塔內的火災報警及聯動系統、公共廣播系統、計算機網絡、通訊網絡、有線電視網絡失靈。因此塔內的各電子設備也採取了接地、屏蔽、安裝電湧保護器等措施。有工程師更稱，廣州塔部分設備的防雷能力甚至達到了軍火倉庫的程度。

（綜合報道）